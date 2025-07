1/6 La cantine de l'Office fédéral de l'environnement à Ittigen près de Berne est fermée les vendredi. (Image d'illustration) Photo: Getty Images

Sven Altermatt

Boulettes de viande hachée, sticks poisson et autres petits délices sont au menu de cette semaine. Seulement voilà, ceux qui tenteront de venir diner vendredi à la cantine du personnel l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) trouveront porte close. Et pour cause: le resto du personnel n'est plus ouvert le dernier jour de la semaine!

Cette situation dure depuis la fin de la crise du Covid. Pourtant, en interne, il a d'abord été question d'une fermeture temporaire jusqu'à ce que les bureaux de l'office, situés à Ittigen, près de Berne, regagnent leur fréquentation d'avant la pandémie. Or, il n'en a rien été. Si bien que la fermeture de la cantine le vendredi a été définitivement actée.

«Il faut être stupide pour venir au bureau le vendredi»

L'OFEV, qui appartient au département de l'environnement et des transports (DETEC) dirigé par Albert Rösti, confirme les informations de Blick. «Sur la base des expériences faites pendant la pandémie, d'autres formes de travail comme le home office se sont développées à l'OFEV», explique une porte-parole de l'office.

Le vendredi s'est avéré être «un jour apprécié pour le travail à domicile ou les absences liées au temps partiel», explique-t-elle. Cette tendance ne se manifeste «pas seulement à l'OFEV, mais dans toute l'administration fédérale». L'OFEV précise que cette fermeture le vendredi a été décidée en accord avec l'exploitant Compass Group, et qu'une adaptation du contrat n'a dès lors pas été nécessaire.

Au sein du personnel de l'OFEV, cette décision fait tiquer. «Il faut être stupide pour venir au bureau le vendredi», s'agace une employée interrogée par Blick. «Il n'y a presque plus personne, pas de réunions physiques... et pour diner, il faut aller dehors.»

D'autres cantines de la Confédération ont également adapté leurs horaires d'ouverture ou du moins réduit leur offre le vendredi. Dans certains endroits, on mise de plus en plus sur des distributeurs de plats à réchauffer.

Le home office est sous pression

L'OFEV ne communique pas de chiffres concrets sur le télétravail le vendredi, ni sur les absences liées temps partiel. De manière générale, la Confédération ne publie pas de données sur la question. Mais la fermeture des cantines le vendredi témoigne à elle seul que le home office a pris de l'ampleur à la Confédération, sans doute bien plus que dans nombreuses entreprises du secteur privé.

Parmi les quelque 40'000 collaborateurs de la Confédération, on ignore combien travaillent régulièrement à domicile. Lors de la dernière enquête menée auprès du personnel, 83% des fonctionnaires interrogés ont indiqué qu'ils disposaient d’un accès au télétravail, et 74% ont assuré y recourir effectivement.

D’après une analyse de la «SonntagsZeitung», environ la moitié des postes présentement vacants offrent la possibilité de travailler à distance. Le Conseil fédéral mise d'ailleurs sur cette flexibilité pour renforcer l’attractivité de l’administration en tant qu’employeur.

Une tendance qui ne plait pas à tous

A Berne, cette nouvelle normalité suscite des critiques. Le conseiller national de l'Union démocratique du Centre (UDC) Thomas Burgherr appelle ainsi à «repenser et de limiter la politique du home office au sein de l'administration fédérale». Au mois de mai dernier, il avait dénoncé auprès de Blick des problèmes d'accessibilités et de présence au sein des offices.

Le fait que le télétravail affecte tout particulièrement le vendredi est une tendance répandue, même dans l'économie privée. De nombreux employés profitent de ce jour pour éviter de se rendre sur leur lieu de travail et commencer ainsi leur week-end plus tôt.

Certaines entreprises ne voient pas cette évolution d'un bon œil et redoutent une baisse de régime de leurs collaborateurs. UBS, par exemple, n'autorise que deux jours de télétravail par semaine, et ses employés doivent obligatoirement être présents soit le lundi, soit le vendredi.

Des offices sur un nouveau grand site

S'agissant des employés de l'OFEV qui regrettent la fermeture de la cantine le vendredi, l'espoir est tout de même permis: début 2026, l'ensemble de l'office déménagera dans un nouveau bâtiment, qui hébergera presque tous offices du département d'Albert Rösti. Une cantine devrait ouvrir ses portes sur le nouveau site. Sera-t-elle également accessible le vendredi? Impossible de le savoir pour l'heure.