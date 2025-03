Les salaires des employés de la Confédération ont franchi un nouveau seuil: le salaire brut moyen dépasse pour la première fois les 130'000 francs. En revanche, en raison du paquet d'économies, les salaires de l'Etat pourraient être de plus en plus sous pression.

Les salaires de la Confédération ont encore augmenté et ont franchi un nouveau seuil: pour la première fois, les employés fédéraux gagnent en moyenne plus de 130'000 francs par an. Concrètement, le salaire brut moyen pour un poste à plein temps s'élevait à 131'170 francs en 2024, selon le dernier rapport de l'Office fédéral du personnel. Le salaire brut est composé du salaire de base et de l'indemnité locale. Il est important de noter que les salaires des cadres supérieurs sont inclus dans ce chiffre. En revanche, d'autres avantages financiers, comme les primes de performance et les allocations, ne sont pas pris en compte.

La Confédération parle de «profils d'exigences élevés»

Pour de nombreux employés du secteur privé, les salaires de la Confédération peuvent sembler attractifs. Le salaire brut moyen a augmenté de 1,2%. L'Office fédéral du personnel met en avant, d'une part, les mesures salariales, «en 2024, une compensation du renchérissement de 1% a été accordée au personnel fédéral», et d'autre part, l'office souligne dans son rapport les exigences liées aux emplois de l'administration fédérale. Celle-ci se caractérise par «un faible niveau de tâches exécutives» et comprend «de nombreuses activités conceptuelles avec des exigences élevées ainsi que des professions en situation de monopole». Environ 70% des postes sont classés entre les échelons salariaux 18, soit un maximum de 119'600 francs et 29, soit un maximum 199'600 francs.

Des différences notables par rapport au secteur privé

Le fait est que, depuis 2020, les salaires ont augmenté de plus de 5%. Au milieu des années 2000, les employés fédéraux gagnaient environ 105'000 francs par an, alors qu'au milieu des années 2010, ce chiffre était d’environ 121'000 francs.

Il existe une différence notable entre les salaires du secteur privé et ceux de l'administration. Pour une fonction comparable avec les mêmes qualifications et le même niveau de responsabilité, l'Etat paie en moyenne 11,6% de plus que le secteur privé. C'est du moins ce qu'a révélé une étude de l'Institut de politique économique de l'Université de Lucerne en 2023.

Parallèlement, une étude du cabinet de conseil PwC, publiée à l'automne 2024 à la demande de la Confédération, est arrivée à la conclusion que les rémunérations globales de l'administration fédérale sont globalement comparables à celles d'employeurs similaires.

« Ce mandat arrive sans nécessité et apporte d'une manière ou d'une autre plus de dommages que de bénéfices »

Bientôt terminé?

Cependant, les salaires de l'administration fédérale pourraient être de plus en plus sous pression. Le Conseil fédéral veut freiner les coûts du personnel et a récemment précisé la contribution aux économies du personnel fédéral dans le cadre du «paquet d'allègement». À partir de 2026, il prévoit de réduire le budget du personnel de 70 millions de francs par rapport aux prévisions actuelles. D'autres mesures suivront en 2027 afin d'atteindre «l'objectif d'allègement du personnel» de 100 millions. Concrètement, la Confédération prévoit notamment de réduire les fonds alloués aux mesures salariales.

Les associations du personnel et les syndicats critiquent vivement ce programme d'économies. «Ce mandat est inutile et entraînera, quoi qu'il arrive, plus de dommages que de bénéfices», ont-ils récemment déclaré dans un communiqué.