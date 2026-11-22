L'édition 2026 des illuminations sur le Palais fédéral s'est achevée samedi soir. La fréquentation est en recul.

Yannick Weber Blick Newsdesk

Environ 400'000 personnes se sont réunies sur la Place fédérale à Berne, entre le 17 octobre et ce samedi soir 21 novembre. Pendant ces 36 soirs, le spectacle d'illuminations sur le Palais fédéral, d'une durée d'environ 30 minutes, a été projeté 108 fois.

«Le spectacle racontait l'équilibre des écosystèmes. Chaque être vivant, de la fourmi au bouquetin, contribue au fonctionnement de l'ensemble. Parmi les protagonistes figurait le hérisson, animal de l'année de Pro Natura. L'organisation suisse de protection de la nature était partenaire de contenu de l'édition de cette année», notent les organisateurs dans leur communiqué. Ils remercient leurs partenaires pour avoir permis, cette année encore, que la manifestation soit gratuite.

La fréquentation est malgré tout en baisse par rapport à l'année dernière, avec 465'000 spectateurs. L'engouement avait été particulièrement fort en 2025, avec 621'000 personnes qui s'étaient rendues à Berne. Mais cette édition a tout de même attiré un peu plus de monde qu'en 2023, où la fréquentation avait été estimée à 385'000 personnes. Le spectacle reviendra pour une nouvelle édition en 2027, annoncent les organisateurs.