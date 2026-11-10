Aucun apaisement en vue: René Duppenthaler et son voisin Hans se livrent une guerre de voisinage depuis des décennies. L'installation de caméras de surveillance devait enfin ramener le calme. Mais le retraité a désormais de nouveaux ennuis avec la justice.

En bref René Duppenthaler (72 ans) et son voisin Hans* (77 ans), de Roggwil (BE), se détestent

Leur guerre de voisinage a commencé en 1991

Une intervention de la police ne permet pas d'espérer une paix prochaine

Devin Schürch

Depuis 35 ans, René Duppenthaler et son voisin Hans*, tous deux domiciliés à Roggwil (BE), sont en conflit. Mais la situation a pris une nouvelle tournure, au point de nécessiter l'intervention de la police.

Un vendredi matin, fin octobre, quelqu'un sonne à la porte de René Duppenthaler. Le retraité pense d'abord qu'il s'agit du facteur. Mais surprise: un homme et une femme se présentent à lui. Arrivés à bord d'une voiture noire, il s'agit de deux agents en civil de la police cantonale bernoise. Ils lui présentent un mandat de perquisition! «Qu'est-ce qu'ils me veulent encore?», se demande le septuagénaire. Mais il a déjà une petite idée de ce qui pourrait motiver cette visite: depuis plus de trois décennies, il est en guerre avec son voisin.

Tout a commencé avec quelques arbustes

Cette guerre de voisinage remonte à 1991. A l'origine du conflit: des arbustes qui, selon Hans, étaient plantés trop près de la limite de sa propriété. Depuis, ce simple différend de jardinage s'est transformé en une véritable guerre qui dure depuis des décennies: accusations réciproques de dégradations de plantes, menaces et plaintes à répétition.

Lorsque Blick avait relaté cette affaire en 2024, René Duppenthaler avait déjà fait installer des caméras de surveillance. «J'avais signalé plusieurs incidents à la police, notamment des bosses sur ma voiture ou des plantes empoisonnées. Mais on me répétait toujours que je n'avais pas de preuves», expliquait-il. De son côté, Hans voyait d'un mauvais œil l'installation de ces caméras et souhaitait vérifier si elles respectaient la législation.

Des caméras censées ramener le calme

Deux ans plus tard, ce sont justement ces caméras qui se retrouvent au cœur d'une procédure pénale visant René Duppenthaler. Le septuagénaire est soupçonné de dommages à la propriété ainsi que de violation du domaine secret ou privé au moyen d'appareils de prise de vue.

Pourtant, selon lui, les caméras auraient porté leurs fruits. Depuis leur installation, le calme serait revenu et il n'aurait notamment plus constaté de dégradations sur sa propriété. «Je peux dormir tranquille», assure-t-il. Même lorsqu'il part en Sardaigne avec son épouse, il se fait désormais moins de souci pour sa maison.

Mais son voisin, qui affirme se sentir surveillé, a déposé plainte. René Duppenthaler assure que ses caméras filment principalement sa propre propriété. Sur les images qu'il a montrées à Blick, on distingue toutefois également une partie de la voie publique. Le retraité affirme qu'en 2024, un policier avait contrôlé son installation sans formuler la moindre objection. Blick ne dispose toutefois d'aucune confirmation écrite de ce contrôle.

«Je me suis senti comme le dernier des idiots»

En août 2026, les deux voisins se retrouvent devant le Ministère public à Berthoud (BE). Dans la salle, une vitre en plexiglas les sépare. Sans grande surprise, les deux hommes ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. René Duppenthaler refuse de retirer ses caméras.

Près de trois mois plus tard, les policiers frappent à sa porte. En cause: Hans accuse son voisin de l'avoir filmé et d'avoir empoisonné l'un de ses abricotiers. René Duppenthaler conteste ces accusations.

Lors de leur intervention, les policiers auraient contrôlé les caméras ainsi que les enregistrements présents sur son téléphone portable, raconte le retraité. L'opération aurait duré entre 30 et 45 minutes. «Ils n'ont pas perquisitionné mon appartement», précise-t-il. «Je me suis senti comme le dernier des idiots», confie René Duppenthaler. Lui qui avait fait installer ces caméras pour se protéger contre de nouveaux incidents se retrouve désormais dans le viseur de la justice.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le septuagénaire a affaire à la police. En 2019, sa maison avait déjà été perquisitionnée et ses armes à feu saisies à la suite d'une plainte de son voisin pour des menaces présumées. Selon ce dernier, René Duppenthaler l'aurait menacé de lui «tirer une balle dans le ventre avec le 45», en référence à un pistolet. Le retraité avait alors fait l'objet de deux ordonnances pénales.

Le voisin affirme être filmé en permanence

Mais l'histoire ne s'arrête pas à la version de René Duppenthaler. Lors d'une visite chez Hans, celui-ci livre un tout autre récit et conteste fermement les affirmations de son voisin. «Ma femme et moi ne pouvons pas aller jusqu'à la voiture sans être filmés», dénonce-t-il.

Hans ne reproche pas à René Duppenthaler de vouloir protéger sa maison. Ce qu'il conteste, c'est que les caméras puissent également filmer sa propriété. Il affirme par ailleurs que les appareils sont régulièrement orientés dans d'autres directions que celles montrées à Blick par René Duppenthaler.

Reste à déterminer si l'installation de surveillance respecte la législation. Il n'est pas non plus établi que l'orientation des caméras ait effectivement été modifiée entre-temps.

Une réconciliation semble impossible

René Duppenthaler attend désormais les conclusions du contrôle effectué par la police. Il reste convaincu que les agents n'ont constaté aucune irrégularité concernant ses caméras. En revanche, il ignore encore quelles suites seront données à la procédure.

Une chose est sûre: après 35 ans de conflit, le retraité ne croit plus à une réconciliation. Pour lui, cette guerre de voisinage «ne s'arrêtera que lorsque l'un des deux déménagera ou mourra».

* Nom connu de la rédaction