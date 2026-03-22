Les jets d'eau emblématiques de la Place fédérale à Berne reprennent du service ce lundi à 11h. Attraction prisée des habitants et touristes, ils fonctionneront jusqu'en octobre.

Les jets d'eau de la Place fédérale seront remis en marche lundi

Les jets d'eau de la Place fédérale seront remis en marche lundi

ATS Agence télégraphique suisse

Avec l'arrivée du printemps, les jets d'eau de la Place fédérale à Berne vont redémarrer lundi à 11h jusqu'au mois d'octobre. Cette installation constitue une attraction de la ville très appréciée de la population et des touristes.

Le jeu d'eau avec les 26 buses fonctionnera tous les jours de 11h à 23h sauf lors du marché et lorsque la Place fédérale sera occupée par des manifestations, a indiqué la Ville de Berne. Durant des décennies, cet emplacement avait été utilisé comme parking avant sa nouvelle affectation en 2004.

Du printemps à l'automne, le jeu d'eau est un point d'attraction apprécié dans la ville fédérale. Dès que l'eau jaillit, jusqu'à une hauteur de quatre mètres, les enfants n'hésitent pas à courir entre les fontaines, en particulier les journées de fortes chaleurs.