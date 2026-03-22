Avec l'arrivée du printemps, les jets d'eau de la Place fédérale à Berne vont redémarrer lundi à 11h jusqu'au mois d'octobre. Cette installation constitue une attraction de la ville très appréciée de la population et des touristes.
Le jeu d'eau avec les 26 buses fonctionnera tous les jours de 11h à 23h sauf lors du marché et lorsque la Place fédérale sera occupée par des manifestations, a indiqué la Ville de Berne. Durant des décennies, cet emplacement avait été utilisé comme parking avant sa nouvelle affectation en 2004.
Du printemps à l'automne, le jeu d'eau est un point d'attraction apprécié dans la ville fédérale. Dès que l'eau jaillit, jusqu'à une hauteur de quatre mètres, les enfants n'hésitent pas à courir entre les fontaines, en particulier les journées de fortes chaleurs.