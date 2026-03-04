Au programme de ce mercredi 4 mars: Cailler doit revoir ses ambitions à la baisse, Le PS prêt à abandonner son inititiative sur les crèches, les Suisses se ruent sur l'or, les caves valaisannes en manque de soutien et, enfin, un peu de foot.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous offre un résumé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 4 mars. On est parti!

1 Le Parc du chocolat Cailler risque d'altérer le site historique

Deux commissions fédérales ont jugé que le projet du Parc du chocolat Cailler à Broc (FR) porte gravement atteinte au site historique de la fabrique, rapportent mercredi la «Tribune de Genève» et «24 heures». La commission fédérale pour la protection du paysage et de la nature (CFNP) et la commission fédérale des monuments historiques (CFMH) pointent notamment la démolition puis la reconstruction de la Maison Cailler, la construction de trois serres de grande taille en forme de cabosses de cacao et la création d'un «emporium», soit un nouveau volume sur la toiture des halles. Un nouveau projet doit être présenté à la mi-mars et sa mise à l'enquête est prévue pour la fin du mois. La Maison Cailler est le lieu touristique le plus visité du canton de Fribourg avec plus de 480'000 entrées en 2025.

2 Le PS prêt à retirer son initiative sur les crèches

Le Parti socialiste (PS) se dit prêt à retirer son initiative populaire sur les crèches sous certaines conditions, relatent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Il ouvre ainsi la voie au contre-projet adopté par le Parlement. Celui-ci prévoit que les parents recevront une allocation de 100 francs par mois au minimum, qui sera augmentée de 50 francs pour chaque demi-journée de garde supplémentaire. L'initiative socialiste exigeait quant à elle que les parents ne paient au maximum que 10% de leur revenu pour la garde de leurs enfants, quel que soit leur lieu de résidence. «Bien sûr, notre initiative aurait été préférable. Mais le contre-projet est la solution la plus réaliste», déclare dans le journal le coprésident du PS, Cédric Wermuth.

3 Or et argent en demande record en Suisse

La demande en or a fortement augmenté après le lancement samedi de l'opération militaire américano-israélienne en Iran et la riposte de la république islamique, indique mercredi Blick. «La sécurité est actuellement très recherchée. Nos clients achètent de l'or, mais aussi de l'argent, dans des proportions historiques», déclare dans le journal Christian Brenner, directeur général du négociant en or Philoro Suisse. Le volume des transactions est actuellement cinq fois plus élevé qu'un jour normal, ajoute-t-il, soulignant que de nombreux négociants ont du mal à répondre à la demande, ce qui explique pourquoi l'or n'est parfois livré qu'après un délai de deux semaines. Les petits lingots, d'un poids d'environ 50 grammes, sont particulièrement recherchés, précise Christian Brenner. Leur prix actuel atteint 6600 francs.

4 Seule une poignée de caves profite du soutien valaisan

Seule une poignée de caves ont réellement profité du soutien du canton du Valais lors de l'opération de promotion de la vente de vin en 2021 auprès du secteur de l'hôtellerie-restauration, constate mercredi «Le Nouvelliste». L'action, chapeautée par l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV), proposait de commander pour 1000 francs de vin valaisan et de recevoir 200 francs de ristourne subventionnée par l'Etat du Valais. Sur les 214 caves qui y ont participé, dix ont réalisé 50% des ventes. Mais une arrive largement en tête, la cave Nouveau Salquenen d'Adrian et Diego Mathier, qui a réalisé plus de 25% du chiffre d'affaires global de l'opération et a ainsi bénéficié de plus d'un quart du montant du soutien cantonal. Une cave bernoise, celle de Riem Daepp qui possède un domaine viticole en Valais, arrive à la deuxième place.

5 Trois matchs au programme de ce soir en Super League

Trois matchs de la 28e ronde de la Super League de football ont lieu mercredi soir à partir de 20h30. Du côté romand, Lausanne-Sport se rend à Zurich, alors que le FC Sion va affronter Lugano au Tessin. La troisième rencontre de la soirée opposera Lucerne aux Young Boys de Berne.