Après 32 ans de vie politique, Matthias Michel quittera ses fonctions en novembre 2027. Le sénateur zougois de 64 ans ambitionne un nouvel engagement pour le bien public.

Le sénateur PLR zougois Matthias Michel ne se représentera pas

Le sénateur PLR zougois Matthias Michel ne se représentera pas

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller aux Etats zougois Matthias Michel (PLR) ne se représentera pas pour un troisième mandat lors des élections fédérales d'octobre 2027. Il l'a annoncé mercredi. Le sénateur âgé de 64 ans quittera la politique active à la fin novembre de l'an prochain.

Après 32 ans de vie politique, le libéral-radical souhaite entamer «une nouvelle phase» dans sa vie, écrit-il. Le Zougois entend s'engager «d'une autre manière» dans des activités «d'intérêt public».

L'avocat a consacré l'essentiel de sa carrière politique aux thèmes de la formation et de l'instruction publique. Député au parlement zougois pendant huit ans, il a ensuite siégé durant 16 ans au sein du gouvernement zougois comme ministre de l'éducation, avant d'entrer à la Chambre des cantons, fin 2019. Il y est membre de la commission de la science, de la formation et de la culture.