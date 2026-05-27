Le président polonais Karol Nawrocki a entamé mercredi une visite d'Etat en Suisse. Saluant la relation entre les deux pays, il a prôné un renforcement de la défense européenne.

Le président polonais Karol Nawrocki est arrivé mercredi en Suisse pour une visite d'Etat de deux jours. Devant les médias, ce dernier a salué les «relations de très bonne qualité» entre les deux pays.

Dans son discours officiel devant le Conseil fédéral in corpore dans l'après-midi, cet historien a plaidé en faveur d'investissements des Etats européens dans leur défense. Dans la salle des Pas perdus, M. Nawrocki a déclaré que les initiatives suisses en faveur de la paix, comme celle du Bürgenstock (ndlr: Ukraine) en 2024, étaient une bonne chose. Cependant, face aux nouvelles menaces, il est «nécessaire que les Etats européens renforcent leurs capacités de défense».

Il a salué les discussions allant dans ce sens en Suisse, soulignant que son pays consacre aujourd’hui près de 5% de son produit intérieur brut, soit 15 milliards de dollars, à la défense. M. Nawrocki n’a pas précisé de qui l’Europe devait se méfier. Plus tard, devant les médias, il a toutefois déclaré que la Russie représente un grand danger.

Coopération à l'honneur

La Pologne et la Suisse sont liées par l'Histoire, a rappelé M. Nawrocki. Il faisait référence à la Seconde Guerre mondiale, lorsque 13'000 soldats polonais ont été internés en Suisse. Après les discours officiels, les deux délégations se sont réunies pour des entretiens à huis clos. Lors de la conférence de presse qui a suivi, Guy Parmelin a indiqué que, malgré l'ancienneté de ces contacts la coopération entre les deux pays n'a «jamais été aussi bonne».

Les discussions avec le président polonais Karol Nawrocki ont notamment porté sur les relations économiques entre Berne et Varsovie. La Pologne est le principal partenaire commercial de la Suisse en Europe centrale. En 2025, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 6,5 milliards de francs. Varsovie reçoit la plus grande part du «second milliard de cohésion» de la Suisse, soit quelque 320 millions de francs. Ce montant soutient les villes polonaises moyennes ainsi que des projets dans les secteurs de la recherche et de l'innovation.

«Les deux parties en tirent profit. En effet, lorsqu'une ville polonaise améliore ses infrastructures, c'est toute l'économie de la région qui en profite, et donc les nombreuses entreprises suisses», a souligné M. Parmelin. «C'est avec une grande admiration que j'ai constaté que le président de la Confédération avait énuméré les villes polonaises qui bénéficient de cette aide», a relevé M. Nawrocki.

«Cultiver les échanges»

Dans le domaine de la sécurité et de la défense, la Pologne est un partenaire «stratégique» de la Suisse. Guy Parmelin a signé l'année dernière à Poznan une déclaration d'intention concernant la coopération dans le cyberespace. La délégation suisse a également présenté les prochaines étapes en lien avec le paquet d’accords visant la stabilisation et le développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III).

Devant les médias, Guy Parmelin a souligné l'importance de «cultiver les échanges entre la Polonge et la Suisse», étant donné «l'époque extrêmement exigeante». Les discussions continueront jeudi, lors du deuxième jour de la visite d'Etat du président polonais. Lui et son homologue suisse se rendront dans le canton de Vaud. Ils visiteront des institutions consacrées à la formation et à l’innovation, ou à l’histoire commune de la Suisse et de la Pologne.