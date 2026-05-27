Plus de 60 postes supprimés dans la communication fédérale

Le Conseil fédéral prévoit 9 millions de francs d'économies sur la communication entre 2027 et 2029. Plus de 60 postes seront supprimés, principalement au moyen de la fluctuation naturelle, selon un communiqué publié mercredi.

ATS Agence télégraphique suisse

Les dépenses liées à la communication des départements et de la Chancellerie fédérale seront réduites de 9 millions de francs pour les années 2027 à 2029. Plus de 60 postes à plein temps seront supprimés. En décembre 2025, le Parlement a décidé de réduire les charges de communication de 25 millions de francs par rapport à 2024. Le budget devrait ainsi passer de 107,2 à 82,2 millions. Le Conseil fédéral a déjà effectué des coupes linéaires de 6,25 millions pour 2026.

Mercredi, il a décidé d'une coupe supplémentaire de 7 millions de francs entre 2027 et 2029. A cela s'ajoutent des économies supplémentaires de 7 millions de francs à partir de 2027. Une coupe linéaire de 2 millions de francs sera opérée dans les charges.

Défense gourmande en communication

Le Département fédéral de la défense est celui qui dépense le plus pour sa communication. De 21,9 millions en 2025, il devra réduire à 17,8 millions d'ici 2029, soit la plus grande réduction.

Les dépenses du Département fédéral de l'intérieur passeront de 15,4 millions à 13,6 millions. Le Département de l'économie devra réduire ses dépenses de 3,8 millions (9,7 millions en 2029) et celui des finances de 3,1 millions (7,9 millions). Les dépenses de la Chancellerie passeront de 8,5 à 7,1 millions.

Les tribunaux, les autorités de surveillance et le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) sont également concernés par ces réductions. En moyenne, la diminution est de 22%.

Pour y parvenir, la Chancellerie fédérale et les départements ont identifié une série de mesures qui offrent un potentiel de réduction aussi élevé que possible sans compromettre le mandat d’information prévu par la Constitution et la loi, précise le Conseil fédéral dans son communiqué: restructurations, centralisation et réduction des offres d’information, notamment par une diminution de la présence sur Internet et sur les réseaux sociaux.

La suppression de postes se fera principalement au moyen de la fluctuation naturelle. Mais des licenciements ne sont pas exclus.