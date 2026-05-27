DE
FR

Réduction de 9 millions de francs
Plus de 60 postes supprimés dans la communication fédérale

Le Conseil fédéral prévoit 9 millions de francs d'économies sur la communication entre 2027 et 2029. Plus de 60 postes seront supprimés, principalement au moyen de la fluctuation naturelle, selon un communiqué publié mercredi.
Publié: 14:47 heures
Le budget lié à la communication devrait passer de 107,2 à 82,2 millions.
Photo: Philippe Rossier
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les dépenses liées à la communication des départements et de la Chancellerie fédérale seront réduites de 9 millions de francs pour les années 2027 à 2029. Plus de 60 postes à plein temps seront supprimés. En décembre 2025, le Parlement a décidé de réduire les charges de communication de 25 millions de francs par rapport à 2024. Le budget devrait ainsi passer de 107,2 à 82,2 millions. Le Conseil fédéral a déjà effectué des coupes linéaires de 6,25 millions pour 2026.

Mercredi, il a décidé d'une coupe supplémentaire de 7 millions de francs entre 2027 et 2029. A cela s'ajoutent des économies supplémentaires de 7 millions de francs à partir de 2027. Une coupe linéaire de 2 millions de francs sera opérée dans les charges.

Défense gourmande en communication

Le Département fédéral de la défense est celui qui dépense le plus pour sa communication. De 21,9 millions en 2025, il devra réduire à 17,8 millions d'ici 2029, soit la plus grande réduction.

Les dépenses du Département fédéral de l'intérieur passeront de 15,4 millions à 13,6 millions. Le Département de l'économie devra réduire ses dépenses de 3,8 millions (9,7 millions en 2029) et celui des finances de 3,1 millions (7,9 millions). Les dépenses de la Chancellerie passeront de 8,5 à 7,1 millions.

Les tribunaux, les autorités de surveillance et le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) sont également concernés par ces réductions. En moyenne, la diminution est de 22%.

Pour y parvenir, la Chancellerie fédérale et les départements ont identifié une série de mesures qui offrent un potentiel de réduction aussi élevé que possible sans compromettre le mandat d’information prévu par la Constitution et la loi, précise le Conseil fédéral dans son communiqué: restructurations, centralisation et réduction des offres d’information, notamment par une diminution de la présence sur Internet et sur les réseaux sociaux.

La suppression de postes se fera principalement au moyen de la fluctuation naturelle. Mais des licenciements ne sont pas exclus.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus