Le Grand Conseil bernois a approuvé une modification constitutionnelle introduisant un droit de vote communal pour les étrangers, mais a rejeté la loi d'application. Une deuxième lecture est prévue avant une éventuelle votation populaire.

A Berne, le Parlement valide le vote communal des étrangers

A Berne, le Parlement valide le vote communal des étrangers

ATS Agence télégraphique suisse

Le débat au Grand Conseil bernois sur l'introduction d'un droit de vote communal facultatif pour les étrangers dans le canton de Berne s'est terminé dans une certaine confusion. Les députés ont accepté mardi par 78 voix contre 73 une modification en ce sens de la Constitution, mais ont refusé dans la foulée par une voix d'écart l'entrée en matière de la loi sur les communes.

Cette adaptation nécessite en effet une révision partielle de la Constitution et de la loi sur les communes. «C'est un scénario auquel nous n'avions pas vraiment pensé», a déclaré à l'issue du vote la socialiste Samantha Dunning au nom de la majorité de la commission des institutions politiques.

Il y aura donc une 2e lecture de la modification de la Constitution, mais les dispositions d'application nécessaires dans la loi sur les communes feront défaut. Si la modification constitutionnelle venait à être adoptée en 2e lecture puis lors de la votation populaire, le Parlement pourrait alors devoir rattraper l'adaptation législative.

Conditions à remplir

Le projet prévoit que les communes aient la possibilité d’accorder le droit de vote aux étrangers ayant atteint la majorité, titulaires d’un permis d’établissement et vivant sans interruption depuis au moins dix ans en Suisse, au moins cinq ans dans le canton et au moins trois mois dans la commune concernée.

«Cette proposition ne remet pas en question le principe de la naturalisation comme voie d'accès prioritaire aux droits politiques, elle ne contraint aucune commune à ouvrir le droit de vote si elle ne le souhaite pas et elle fixe des conditions exigeantes pour celles qui souhaiteraient le faire», avait relevé Samantha Dunning en ouverture des débats.

Mais dans les rangs de l'UDC et du PLR, on ne partage pas cette appréciation. Pour la députée PLR Virginie Heyer, l'intégration des personnes étrangères passe par la naturalisation qui représente une démarche volontaire. «Les droits politiques vont de pair avec des devoirs et des responsabilités», a-t-elle ajouté.

Les étrangers dans le canton de Berne n'ont ni le droit de vote en matière cantonale ni en matière communale. Dans les cantons de Fribourg, de Neuchâtel, de Vaud, du Jura et de Genève, les étrangers bénéficient du droit de vote au niveau communal sous certaines conditions, comme la durée minimale de résidence.