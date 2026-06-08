DE
FR

Livraison en 2031
L'armée suisse achète un nouveau système d'artillerie

Armasuisse a acheté 32 systèmes d'artillerie lourde sur roues du groupe allemand KNDS pour moderniser l'armée. Le contrat prévoit 32 systèmes pour remplacer l'obusier M109, avec livraisons à partir de 2031.
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
1/2
Le nouveau système d’artillerie, nommé Artillery Gun Module (AGM), sera monté sur la plateforme de mobilité Piranha IV.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Armasuisse a acheté un nouveau système d'artillerie, pour moderniser l'ancien, qui datait des années 1960. Elle acquerra 32 nouveaux systèmes d'artillerie lourde sur roue faits par l'entreprise allemande KNDS, à partir de 2031.

Ces nouveaux systèmes ont pour but de remplacer l'obusier blindé M109 actuel, qui date de 1960. L'Office fédéral de l'armement Armasuisse a annoncé lundi dans un communiqué avoir signé un contrat d'acquisition avec la compagnie allemande.

Le contrat prévoit aussi l’acquisition «de moyens destinés à la logistique des munitions, aux systèmes d’instruction et de simulation, aux pièces de rechange, à la documentation et à l’outillage.» Ainsi que l'acquisition de «projectiles, de fusées et de charges de nouvelle génération», détaille Armasuisse dans le communiqué.

A lire également
Le DDPS remet en question le service spécialisé pour les femmes, malgré le sexisme persistant dans l'armée
«Concession à l'UDC»?
Le bureau de l'égalité au sein de l'armée est sur la sellette
L'achat controversé de drones israéliens sauvé par le National
Projet à 298 millions
L'achat controversé de drones israéliens sauvé par le National

Le nouveau système d’artillerie, nommé Artillery Gun Module (AGM), sera monté sur la plateforme de mobilité Piranha IV, faite par le fabricant suisse GDELS-Mowag. «Plus mobile que l'actuel», il aura aussi une plus grande portée et une meilleure précision, selon Armasuisse. Ce modèle a été choisi en novembre 2024, parmi une liste établie en août 2022, grâce à des tests de mobilités menés en Suisse et des essais de groupe à l'étranger.

Cet achat représente une étape «décisive» du projet «Plateforme d’artillerie et effecteurs 2026» (Art WPWM), selon Armasuisse. Elle contribue à la mise en oeuvre de la stratégie du Conseil fédéral en matière de politique d'armement du 20 juin 2025, notamment en renforçant la coopération avec les Etats partenaires européens.

Un prototype du système est prévu pour 2027 et fera l'objet d'une qualification en 2028, avant la livraison des systèmes définitifs à partir de 2031.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus