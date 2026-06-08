L'armée suisse achète un nouveau système d'artillerie

Armasuisse a acheté 32 systèmes d'artillerie lourde sur roues du groupe allemand KNDS pour moderniser l'armée. Le contrat prévoit 32 systèmes pour remplacer l'obusier M109, avec livraisons à partir de 2031.

ATS Agence télégraphique suisse

Armasuisse a acheté un nouveau système d'artillerie, pour moderniser l'ancien, qui datait des années 1960. Elle acquerra 32 nouveaux systèmes d'artillerie lourde sur roue faits par l'entreprise allemande KNDS, à partir de 2031.

Ces nouveaux systèmes ont pour but de remplacer l'obusier blindé M109 actuel, qui date de 1960. L'Office fédéral de l'armement Armasuisse a annoncé lundi dans un communiqué avoir signé un contrat d'acquisition avec la compagnie allemande.

Le contrat prévoit aussi l’acquisition «de moyens destinés à la logistique des munitions, aux systèmes d’instruction et de simulation, aux pièces de rechange, à la documentation et à l’outillage.» Ainsi que l'acquisition de «projectiles, de fusées et de charges de nouvelle génération», détaille Armasuisse dans le communiqué.

Le nouveau système d’artillerie, nommé Artillery Gun Module (AGM), sera monté sur la plateforme de mobilité Piranha IV, faite par le fabricant suisse GDELS-Mowag. «Plus mobile que l'actuel», il aura aussi une plus grande portée et une meilleure précision, selon Armasuisse. Ce modèle a été choisi en novembre 2024, parmi une liste établie en août 2022, grâce à des tests de mobilités menés en Suisse et des essais de groupe à l'étranger.

Cet achat représente une étape «décisive» du projet «Plateforme d’artillerie et effecteurs 2026» (Art WPWM), selon Armasuisse. Elle contribue à la mise en oeuvre de la stratégie du Conseil fédéral en matière de politique d'armement du 20 juin 2025, notamment en renforçant la coopération avec les Etats partenaires européens.

Un prototype du système est prévu pour 2027 et fera l'objet d'une qualification en 2028, avant la livraison des systèmes définitifs à partir de 2031.