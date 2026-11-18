L'émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a été accueilli mercredi à Berne par Guy Parmelin pour une visite d'État de deux jours axée sur l'économie, la science et les relations bilatérales.

Honneurs militaires sur la Place fédérale pour la visite de l'émir qatari

Honneurs militaires sur la Place fédérale pour la visite de l'émir qatari

ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin a accueilli mercredi l'émir du Qatar avec les honneurs militaires, à l'occasion d'une visite d'Etat de deux jours. Les deux hommes d'Etat ont passé en revue la garde d'honneur sur la Place fédérale à Berne.

Trois autres membres du Conseil fédéral devaient également participer aux entretiens qui ont suivi au Bernerhof avec le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani: le ministre de l'Energie Albert Rösti, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et la ministre des Finances Karin Keller-Sutter, selon une information du Département présidentiel.

D'après la Confédération, cette visite a pour objectif principal d'approfondir les relations, notamment dans les domaines de l'économie, de la politique financière et de la science. D'autres sujets seront abordés au cours de cette visite d'Etat, tels que les conflits régionaux et la médiation, la coopération internationale et les questions relatives à l'approvisionnement énergétique, selon le Département fédéral de l'économie (DEFR).

Milieux économiques jeudi

Ce dernier salue les «relations de plus en plus étroites entre les deux pays, mais aussi [les] relations entre la Suisse et la péninsule arabique dans son ensemble».

Des relations diplomatiques existent pratiquement depuis l'indépendance de l'émirat en 1973, mais ce n'est qu'en 2013 que des ambassades ont été ouvertes dans les deux pays. Un accord de protection des investissements est en vigueur depuis 2004.

Dix ans plus tard, en 2014, un accord de libre-échange a été conclu entre les Etats de l'AELE, dont fait partie la Suisse, et ceux du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe. Le Qatar est un exportateur majeur de gaz naturel. Il a par ailleurs réalisé d'importants investissements directs en Suisse, toujours selon le DEFR.

Jeudi, l'émir du Qatar et le président de la Confédération rencontreront des «figures importantes des milieux économiques» à Berne.