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+83% en cinq ans
Hausse des infractions routières commises par des mineurs en six ans

Les infractions routières commises par des mineurs progressent fortement en Suisse depuis 2020. À l’inverse, les jugements liés aux stupéfiants ont diminué d’environ deux tiers en six ans.
Publié: il y a 40 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
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En six ans, le nombre de jugements a progressé de 18%. Le plus marquant: la forte hausse des infractions à la circulation routière.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La criminalité des mineurs évolue en Suisse: alors que le nombre total de jugements stagne, les infractions au code de la route ont augmenté depuis 2020. Celles liées à la drogue ont diminué, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le nombre de jugements a progressé de 18% en six ans, relève l'OFS. En 2025, 22'957 jugements au total ont été prononcés. Ce chiffre n'a pratiquement pas évolué par rapport à l'année précédente.

Depuis 2020, la délinquance juvénile a évolué. La transformation la plus marquante est la forte hausse des infractions à la circulation routière (+83% entre 2020 et 2025).

Les jugements fondés sur la loi sur le transport de voyageurs ont aussi progressé de manière continue (+68%). «Ces infractions sont liées à la mobilité des jeunes et peuvent être la conséquence d’une augmentation des déplacements», note l'OFS dans un communiqué.

Les jugements prononcés en rapport avec la loi sur les stupéfiants ont eux diminué d'environ deux tiers en six ans.

Hausse des privations de liberté

Des changements ont aussi eu lieu au niveau des sanctions en six ans. Les privations de liberté sans sursis ont plus que doublé durant la même période, passant de 258 à 524.

Selon l'OFS, «cette augmentation s’explique exclusivement par les condamnations de mineurs étrangers ne disposant ni d’un permis B, ni d’un permis C, dont le nombre est passé de 161 en 2020 à 422 en 2025».

En 2025, 8542 réprimandes (réprobation formelle émise par le ministère public ou le tribunal des mineurs) ont été prononcées. Depuis 2020, ces peines ont augmenté de 36% et représentent aujourd’hui plus d’un tiers de l’ensemble des sanctions prononcées, détaille l'OFS.

L'année dernière, 1098 mineurs ont été placés hors du cadre familial. La durée moyenne de ces placements extrafamiliaux a augmenté de 8 jours entre 2024 et 2025, pour arriver à 159 jours. Les placements ordonnés à l'issue d'un jugement ont la durée moyenne la plus élevée, 228 jours.

La durée moyenne de privation de liberté est passeé de 94 jours en 2024 à 105 jours en 2025.

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