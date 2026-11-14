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Mobilisation à Berne
Des hommes défilent contre les violences envers les femmes

Des centaines d’hommes ont manifesté samedi sur la Place fédérale à Berne contre la violence faite aux femmes. Organisé par le PS Suisse et le comité «Les hommes contre la violence», ce rassemblement appelle à la responsabilité masculine.
Publié: il y a 1 minute
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Plusieurs centaines d'hommes ont manifesté samedi sur la Place fédérale à Berne contre la violence faite aux femmes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs centaines d'hommes ont manifesté samedi sur la Place fédérale à Berne contre la violence faite aux femmes. Ce rassemblement de solidarité d'une heure a été organisé par une large coalition. Les organisateurs, parmi lesquels figurent notamment le PS Suisse et le comité «Les hommes contre la violence faite aux femmes», appellent les hommes à faire preuve de compassion envers les victimes et à prendre clairement position.

La violence envers les femmes étant le plus souvent le fait d'hommes, ceux-ci ne doivent pas détourner le regard et doivent assumer leurs responsabilités en cas de comportement répréhensible de leur part ou de la part d'auteurs de violences dans leur entourage. Selon les organisateurs, plus d’une femme sur deux a déjà été victime de harcèlement sexuel en Suisse. Une femme sur cinq aurait en outre été victime d’actes sexuels non consentis.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

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