Un cambrioleur de 22 ans a été arrêté dimanche à Champion (BE) après une course-poursuite à pied. La police a utilisé des projectiles en caoutchouc pour l’intercepter dans un champ.

Un cambrioleur arrêté après une course-poursuite dans une commune bernoise

Un cambrioleur arrêté après une course-poursuite dans une commune bernoise

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 22 ans a été appréhendé dimanche matin à Champion (BE) après un cambriolage dans un garage. Il a été arrêté à l'issue d'une course-poursuite à pied durant laquelle la police a fait usage de projectiles en caoutchouc. Les forces de l'ordre ont été alertées peu après 3h40 dimanche pour du bruit suspect dans un garage à Champion, a annoncé la police cantonale bernoise.

A l'arrivée de la patrouille, le cambrioleur a pris la fuite. Après une course-poursuite à pied sur plusieurs centaines de mètres, il a été appréhendé dans un champ avec l’aide de la police neuchâteloise. Malgré plusieurs sommations, il a poursuivi sa fuite. Les forces d'engagement ont alors utilisé des balles et projectiles en caoutchouc.

L'homme a été emmené au poste. Selon les premiers éléments, il est également suspecté d'une tentative d'effraction et d'une effraction commises peu avant dans d'autres garages. L'intervention a mobilisé des agents des polices cantonales bernoise, neuchâteloise et fribourgeoise, ainsi que plusieurs chiens de service.