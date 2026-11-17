A Bâle, le Ministère public renonce à inculper le Suisse de 24 ans soupçonné d’avoir agressé sexuellement une fillette de 5 ans puis attaqué un homme au couteau: une expertise le juge irresponsable et il demande des mesures thérapeutiques.

ATS Agence télégraphique suisse

Le jeune homme qui a agressé sexuellement une fille de 5 ans dans un parc à Bâle en décembre 2025 avant d'attaquer un quadragénaire au couteau le lendemain n'était pas responsable de ses actes. Une expertise psychiatrique le constate. Le Ministère public renonce donc à l'inculper et réclame des mesures thérapeutiques.

L'autorité d'enquête exige de la Cour pénale de Bâle-Ville qu'elle mène une procédure autonome de mesures concernant l'homme âgé de 24 ans, indique mardi le Ministère public bâlois. Au cours de l'enquête, les parents ont déclaré que leur fils avait des problèmes psychiques et souffrait de délire de persécution. Il aurait refusé de suivre un traitement il y a quatre ans.

Les faits d'abus reprochés remontent au 18 décembre 2025. Dans le parc Oekolampad, à Bâle, l'auteur présumé s'était emparé d'une fillette de 5 ans après avoir agressé et blessé la grand-mère qui accompagnait l'enfant. Il a ensuite emmené la fillette aux toilettes publiques pour y commettre des actes d'ordre sexuel sur elle, avant de s'enfuir.

Le lendemain, le jeune Suisse a tenté de tuer un homme de 43 ans avec un couteau. Son arrestation et l'enquête avaient permis d'établir que l'agresseur était le même que la veille dans le parc. La présomption d'innocence prévaut à ce stade de la procédure.