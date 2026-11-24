Une bagarre devant la gare du Sentier a nécessité l’intervention de la Rega jeudi dernier, a appris Blick. Alors que des habitants s’inquiètent de la sécurité dans le secteur, la police évoque un «fait isolé».

Une violente bagarre inquiète à la Vallée de joux

Une violente bagarre inquiète à la Vallée de joux

Un blessé emmené au CHUV par la Rega

Antoine Hürlimann Responsable de l'actualité de L'illustré

L’inquiétude gagne la Vallée de Joux, dans le canton de Vaud. Selon les informations de Blick, un violent affrontement aurait fait un blessé grave, jeudi 19 novembre, devant la gare du Sentier, village le plus peuplé de la région avec ses environs 3000 habitantes et habitants.

Sur Facebook, un internaute affirme avoir aperçu une ambulance, des gendarmes et un jeune menotté, alors qu’un hélicoptère de la Rega arrivait sur les lieux. Dans le même groupe, une mère de famille rapporte, sur la foi du témoignage de ses adolescents, qu’une personne aurait été «gravement agressée»» à coups de bouteille. Elle ajoute que des «gens louches» traîneraient aux abords de la gare et que ses enfants n’oseraient désormais plus s’y rendre. Une autre internaute, qui dit avoir été témoin des faits, affirme avoir vu une ambulance, puis la police.

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Contactée par Blick, la Police cantonale vaudoise confirme qu’une bagarre entre deux personnes a éclaté vers 15h45 devant le buffet de la gare. «Une personne blessée a été prise en charge par la Rega au CHUV», indique Daniela Castro, inspectrice principale adjointe et chargée de communication. Elle précise: «Ses jours ne sont pas en danger.»

Le Ministère public enquête

Nos questions concernant les présumés coups de bouteille, la gravité des blessures et une éventuelle interpellation restent toutefois sans réponse. Le Ministère public a ouvert une instruction et les forces de l’ordre indiquent ne pas pouvoir en dire davantage sur les circonstances de l’altercation.

Les usagers de la gare ont-ils des raisons de s’inquiéter? La police assure n’avoir «pas constaté d’élément sortant de l’ordinaire dans ce secteur» et qualifie la bagarre de «fait isolé». Interrogée sur un éventuel renforcement de la présence policière, elle rappelle qu’une patrouille de gendarmerie est déjà affectée au Sentier 24 heures sur 24, sept jours sur sept.