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Excédent de 4,4 milliards de francs
L'AVS a versé un nombre record de rentes en 2025

En 2025, l’AVS a enregistré un excédent de 4,4 milliards de francs, les recettes dépassant les dépenses. Un total record de 2,64 millions de rentes a été versé.
Publié: 10:37 heures
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
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La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider est en charge du dossier.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre de bénéficiaires de rentes AVS a de nouveau augmenté l'année dernière. Au total, 2,64 millions de rentes de vieillesse ont été versées, soit 1,6% de plus que l'année précédente, a annoncé mardi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

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Déjà en 2024, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse avait augmenté d'environ 1,8%, soit un peu plus de 44'000 personnes. Cette année, la hausse a été moins importante, avec 40'400 personnes en plus.

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Un tiers de paiements à l'étranger

Au total, l’AVS versait environ 2,91 millions de rentes à la fin de 2025, dont des rentes de veuve, de veuf et d’orphelin. Environ un tiers des paiements était versé à des personnes domiciliées à l’étranger.

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Sur le plan financier, l'AVS a de nouveau clôturé l’année dernière sur un résultat positif. Les recettes ont dépassé les dépenses de 1,8 milliard de francs. En tenant compte des revenus du capital, le résultat s’est élevé à 4,4 milliards de francs. En 2024, l’AVS avait dégagé un résultat d’exploitation positif de 5,6 milliards.

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