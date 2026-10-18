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«Occuper le terrain et donner le ton»
Priorité au financement de la 13e rente AVS, lance Elisabeth Baume-Schneider en congrès

Lors du congrès du PS à Thoune, Elisabeth Baume-Schneider a souligné l’urgence de financer la 13e rente AVS. Elle appelle son parti à agir à un an des élections fédérales.
Publié: il y a 13 minutes
Elisabeth Baume-Schneider a souligné l’urgence de financer la 13e rente AVS à Thoune.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère fédérale socialiste Elisabeth Baume-Schneider a plaidé pour le financement de la 13e rente AVS lors du congrès de son parti dimanche à Thoune (BE). Un an avant les élections fédérales, elle a aussi appelé le PS à occuper le terrain.

La 13e rente sera versée pour la première fois en décembre de cette année et améliorera le pouvoir d'achat de bon nombre de personnes à la retraite. L'enjeu majeur de son financement n’est pas réglé, a lancé Elisabeth Baume-Schneider, selon la version écrite de son discours.

Sans financement additionnel, l'AVS enregistrera dès cette année un résultat d’exploitation négatif, a averti la ministre socialiste. «Certains acteurs politiques n’attendent qu’une chose: un rejet dans les urnes pour remettre l’augmentation de l’âge de la retraite au sommet de l’agenda politique.»

Les élections fédérales auront lieu dans une année, a aussi rappelé la Jurassienne. «Il nous appartient dans les prochains mois d’occuper le terrain, de donner le ton et l’élan pour convaincre chaque électrice et électeur.»

Et de faire le lien avec l'initiative populaire contre la violence, lancée samedi par le PS à l'unanimité. Il est inacceptable que les femmes ne soient pas en sécurité dans notre pays, «ni dans l’espace public, ni chez elles». Pour faire avancer les choses, «il faut la pression de la rue», selon la socialiste.

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