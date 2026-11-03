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Des montants variables
La 13e rente AVS sera réduite pour certains bénéficiaires en Suisse

La 13e rente AVS sera inférieure pour certains retraités, a annoncé l'OFAS. Les couples mariés et ceux ayant pris leur retraite après le 1er juillet 2026 pourraient percevoir un montant réduit.
Publié: 12:18 heures
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L'OFAS précise les modalités de calcul pour le versement inaugural prévu au mois de décembre.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le montant de la 13e rente AVS ne sera pas forcément le même que celui de la 12e. Elle sera plus petite cette année pour les rentiers qui ont récemment pris leur retraite et pour certains couples mariés. L'OFAS a détaillé mardi les premiers versements en décembre.

Une personne qui a pris sa retraite à partir du 1er juillet percevra une 13e rente correspondant à la moitié d’une rente mensuelle, ont expliqué les responsables de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) devant la presse.

La 13e rente pourrait être plus basse également pour les couples mariés. Lorsque le deuxième conjoint prend également sa retraite, le plafond applicable aux personnes mariées entre en jeu et peut entraîner une baisse du montant de la 13e rente, a déclaré le vice-directeur de l'OFAS Mathieu Erb.

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Près de 2,7 millions de personnes bénéficieront de la 13e rente fin 2026. Parmi eux, 830'000 sont établis à l'étranger. Le montant moyen de la 13e rente est estimé à 1580 francs.

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