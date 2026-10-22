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Annonce du Conseil fédéral
Les rentes de l'AVS et de la LPP augmenteront au 1er janvier 2027

Les rentes de la prévoyance professionnelle et de l'AVS augmenteront au 1er janvier 2027, a annoncé le Conseil fédéral. Le taux d'adaptation atteindra 2,1 % pour les rentes versées depuis 2023.
Publié: il y a 13 minutes
L'adaptation de 2,1% concerne les rentes d'invalidité et de survivants versées depuis 2023.
Photo: Marlon Trottmann
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ATS Agence télégraphique suisse

Les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées à l'évolution des prix au 1er janvier 2027. Les rentes AVS ont également été adaptées.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (LPP) doivent être adaptées périodiquement, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

Une première adaptation intervient après trois ans. Puis en même temps que les rentes de l'AVS, en règle générale tous les deux ans, a indiqué jeudi l'Office fédéral des assurances sociales. Les rentes AVS augmenteront dès janvier 2027, a décidé le Conseil fédéral début octobre.

Taux d'adaptation de 2,1%

Ainsi, pour les rentes versées depuis 2023, le taux d'adaptation sera de 2,1%. Les rentes adaptées pour la première fois au 1er janvier 2026 augmenteront de 1%. Et toutes les rentes adaptées pour la dernière fois au 1er janvier 2025 augmenteront de 1,2%.

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Si le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas de compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières.

L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si, et dans quelle mesure, les rentes doivent être adaptées.

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