Les avions privés du constructeur suisse Pilatus sont très appréciés dans le monde. En Amérique du Nord, ces avions sont particulièrement nombreux. Mais à cause de Donald Trump, le constructeur aéronautique stoppe ses exportations vers les Etats-Unis.

Un Pilatus PC-24 au-dessus des Bahamas: les avions privés de l'avionneur de Nidwald sont très appréciés. Photo: Pilatus Aicraft Ltd

Jean-Claude Raemy

Le multimilliardaire et fondateur d'Amazon Jeff Bezos et l'ancien patron de Nestlé, Peter Brabeck, possèdent tous les deux un modèle PC-24, qui coûte environ 13 millions de dollars à l'état neuf. A ce prix s'ajoutent des coûts d'exploitation pouvant atteindre un million de dollars par an.

Dans le domaine des jets privés, ce sont plutôt les concurrents Bombardier, Gulfstream ou Dassault qui dominent le marché. Mais Pilatus était sur le point de se tailler une grosse part du gâteau: en 2024, plus de 50 PC-24 ont été vendus.

Le modèle PC-12, un turbopropulseur dont le prix catalogue avoisine les cinq millions de dollars, a même été vendu à 96 reprises. Parmi les propriétaires de ce modèle figure par exemple le footballeur allemand Thomas Müller, qui vient de quitter Munich pour l'Amérique du Nord.

Des acheteurs discrets aux Etats-Unis

Les affaires marchaient donc très bien pour Pilatus, mais le constructeur est actuellement en mauvais termes avec l'Oncle Sam, à cause des droits de douane punitifs de Donald Trump. A Stans, commune du canton de Nidwald, où ces avions sont construits, la réaction a été rapide: le plus important constructeur d'avions de Suisse ne livre plus aux Etats-Unis pour le moment.

Ce n'était pas une décision facile à prendre. Par le passé, Pilatus a vendu une part importante de ses avions civils à des clients américains. Environ 40% de tous les avions civils ont été vendus sur ce marché. Près de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise provient de clients américains. Pilatus reste cependant muet sur l'identité de ces clients.

L'avion d'affaires le plus utilisé

Mais les PC-12 et PC-24 ne sont pas seulement très appréciés des ultra-riches. Les loueurs d'avions, les services de sauvetage aérien ou les autorités gouvernementales misent aussi sur les avions suisses. On connaît surtout les accords passés avec des sociétés de partage d'avions, dont Planesense, Jetfly ou Skyshare, qui misent fortement sur les avions Pilatus. Ces sociétés permettent à des particuliers de posséder et d'utiliser un avion en commun.

Le partenariat de Pilatus avec Tradewind Aviation, célèbre compagnie aérienne américaine privée, est également connu. Cette entreprise propose des vols réguliers ainsi que des vols charter aux Etats-Unis et dans les Caraïbes. Avec une flotte de 38 appareils, elle compte parmi les plus grands opérateurs de Pilatus PC-12 au monde. Selon les données fournies par l'avionneur de Suisse centrale, le PC-12 était l'avion d'affaires le plus utilisé aux Etats-Unis entre août 2023 et juillet 2024.

Malgré les taxes punitives de Donald Trump, Pilatus souhaite développer sa production aux Etats-Unis. A long terme, l'entreprise souhaite approvisionner le marché américain directement sur place. Un centre de vente et de service sera donc créé à Bradenton, en Floride, afin de renforcer la présence américaine avec les clients sur place. Ce site devrait être opérationnel à la mi-2026.