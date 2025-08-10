L'entreprise Blattmann Schweiz AG, basée à Wädenswil dans le canton de Zurich, était le seul producteur d'amidon et de glucose de Suisse. Des décisions douanières ont signé son arrêt de mort.

Fondée il y a 165 ans, cette entreprise suisse ne survivra pas aux droits de douane

Qu'adviendra-t-il de l'usine de Blattmann Schweiz AG, à Wädenswil?

Jean-Claude Raemy

Blattmann Schweiz AG, fondée en 1856 à Wädenswil, dans le canton de Zurich, s'apprête à tirer sa révérence. Selon les informations de Blick, les collaborateurs concernés ont été informés ce mercredi de la fermeture de la féculerie. Pourtant, les Suisses consomment quotidiennement des ingrédients de cette entreprise: elle fournit à l'industrie alimentaire – en Suisse et à l'étranger – des ingrédients tels que le gluten et le sirop de glucose. Ceux-ci sont notamment utilisés dans les produits de boulangerie, les glaces ou les bonbons.

«Tout est terminé.» Interrogé par Blick, le président du conseil d'administration Giulio De Luca confirme la fin de l'entreprise située sur les rives du lac de Zurich. «28 collaborateurs sont concernés, dont 12 peuvent être repris par les sociétés Blattmann Handels AG et Blattmann Noredux AG, indépendantes juridiquement et financièrement», explique-t-il. 16 collaborateurs se retrouvent donc à la rue.

Les gros clients livraient aussi aux Etats-Unis

Les raisons de cette faillite sont multiples. Les premiers problèmes sont apparus pendant la crise de Covid-19, lorsque les chaînes d'approvisionnement ont été interrompues. La forte augmentation des prix de l'énergie après le début de la guerre en Ukraine a également frappé l'entreprise de plein fouet. Selon Giulio De Lucia, les concurrents européens ont pu profiter de subventions sur les prix de l'énergie, mais pas son entreprise.

Cela aurait encore été supportable, mais une décision douanière suisse prise en décembre 2023 a pesé particulièrement lourd dans la balance: celle-ci avait trait aux conditions pour l'importation de blé tendre, utilisé pour la production d'amidon. «Notre principale matière première, la farine, a vu son prix augmenter de près de 60% du jour au lendemain», souligne Giulio De Lucia. Il en a résulté un énorme déséquilibre par rapport aux concurrents étrangers qui peuvent exporter en Suisse pratiquement sans droits de douane.

Malgré les difficultés, la direction et les actionnaires croyaient encore à un redressement. Ils ont donc injecté de nouveaux fonds pour tenter de stabiliser l’entreprise. Afin de soutenir cette relance, le Département fédéral des finances (DFI) a autorisé, à l’été 2024, la société Blattmann Schweiz AG à importer de la farine de l’étranger sans payer de droits de douane. «Mais l’écart de compétitivité était devenu trop important pour être comblé», explique Giulio De Lucia. La situation financière de l’entreprise s'était déjà trop dégradée.

L'industrie suisse doit désormais s'approvisionner à l'étranger

Ce qu'il adviendra de l'imposant bâtiment d'usine situé à l'entrée de Wädenswil n'est actuellement pas encore déterminé. Le bâtiment de l'usine Noredux AG continue de produire, mais seulement des produits à base d'amidon, de pomme de terre ou de maïs, qui n'ont, eux, pas été touchés par les problèmes liés à l'importation de blé. Pendant ce temps, Blattmann Handels AG reste active en tant que représentante d'ingrédients alimentaires de producteurs étrangers, elle n'est donc pas non plus concernée.



Giulio De Lucia regrette la fermeture et y voit également une grande perte pour la Suisse: «Sans une production locale, une grande partie de l'industrie alimentaire suisse dépend des importations. C'est justement pendant la pandémie de Covid-19 que l'on s'est rendu compte à quel point les chaînes d'approvisionnement internationales peuvent rapidement se désagréger.» A l'avenir, l'industrie alimentaire suisse sera donc approvisionnée en ingrédients spéciaux par des concurrents étrangers.