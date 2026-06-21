Un problème technique paralyse l'aéroport de Zurich

Marian Nadler
L'aéroport de Zurich est confronté à un problème technique ce dimanche matin. Les atterrissages sont en partie possibles, mais pas les décollages, a confirmé la porte-parole de l'aéroport, Livia Caluori, à Blick.
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Skyguide a également confirmé, à la demande de Blick, l'existence d'un problème technique. Une cellule de crise a été mise en place, a indiqué une porte-parole. Elle n'a toutefois pas pu fournir dans l'immédiat de précisions sur la cause du problème. «Nous travaillons d'arrache-pied pour résoudre ce problème», a-t-elle ajouté.
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