Chaque année, environ 10% de la population change de caisse maladie. Qui sont les grands perdants et gros gagnants en 2026? Une étude de Comparis fait le point.

Mischa Stünzi

Chaque automne, des milliers d’assurés changent de caisse maladie ou de modèle d’assurance dans le but de faire des économies. Selon les consultants de Deloitte, le montant des primes reste de loin la principale raison de ces changements. Mais ces allers-retours vers l’assureur le moins cher en valent-ils vraiment la peine? Et quelles caisses sortent gagnantes ou perdantes de ces mouvements?

Le comparateur en ligne Comparis a analysé ces changements. Le grand perdant de l’année n'est autre que le Groupe Mutuel: au total, 44’000 assurés l’ont quitté, soit 4% de la clientèle. Pour Felix Schneuwly, expert en caisses maladie chez Comparis, il n'y a pas besoin de chercher midi à quatorze heures: «Avec des réserves limitées, le Groupe Mutuel dispose d’une marge de manœuvre moindre en matière de primes que ses grands concurrents, et perd à nouveau des clients après une brève phase de croissance.»

Aquilana, Concordia et KPT ont également enregistré des départs. De nombreux clients qui avaient rejoint ces caisses pour leurs primes avantageuses leur ont désormais tourné le dos.

Helsana reste en tête

A l’inverse, la grande gagnante est la CSS. La caisse dont le siège principal se trouve à Lucerne a convaincu 90’694 nouveaux adhérents. Cela ne lui suffit toutefois pas pour prendre se placer en tant que numéro un. Helsana reste en tête grâce à 69’000 assurés supplémentaires. Les deux leaders, qui regroupent à eux seuls environ un tiers des assurés de base, renforcent ainsi leur avance sur la concurrence. Visana affiche, de son côté, la troisième plus forte progression. La caisse bernoise occupe désormais la cinquième place parmi les plus grandes assurances maladie du pays.

Mais dans l’ensemble, relativement peu d’assurés ont changé de caisse l’an dernier. Une situation qui s’explique notamment par une hausse des primes de 4,4%, moins marquée que les années précédentes.

Comparer les primes, demander des offres, remplir les formalités administratives: l’effort en vaut-il vraiment la peine? Chaque année, environ 10% de la population change de caisse maladie, alors même que les experts rappellent régulièrement l’important potentiel d’économies.

Les chiffres de Comparis le confirment. Dans le canton d’Argovie, par exemple, passer de la caisse la plus chère à la moins chère permet d’économiser environ 1100 francs par an dans le modèle standard, qui offre le libre choix du médecin. Dans le canton de Zurich, cela peut atteindre 1300 francs. A Berne, elle dépasse même 1400 francs.

Les économies peuvent être encore plus importantes si l’on change à la fois de caisse et de modèle d’assurance, par exemple en optant pour un modèle «médecin de famille» ou «Telmed». Dans certains cas, le gain annuel peut dépasser les 3000 francs.

Franchise basse privilégiée

Au vu de ces possibilités, un constat étonne: selon un sondage représentatif de Comparis, un quart des assurés reste fidèle pendant des années au modèle standard, pourtant plus coûteux. Plus surprenant encore, les personnes à faibles revenus sont deux fois plus souvent assurées selon ce modèle que celles qui gagnent bien leur vie. Un choix qui peut coûter cher.

La franchise la plus basse, fixée à 300 francs, et la plus élevée, à 2500 francs, représentent à elles seules près de 77% des niveaux choisis. La franchise de 300 francs reste d’ailleurs l’option la plus fréquente dans presque tous les modèles.

Enfin, les modèles de médecin de famille demeurent de loin les plus populaires. Leur avance s’est toutefois réduite face aux modèles Telmed et HMO, basés sur les cabinets de groupe.