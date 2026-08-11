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Hausse de 0,4%
Les coûts de l'assurance maladie ont augmenté au 2e trimestre

Les coûts de l'assurance maladie ont augmenté de 0,4% au deuxième trimestre 2026. Ils ont atteint 4834 francs par personne en moyenne, selon l'OFSP.
Publié: 11.08.2026 à 16:21 heures
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
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Les coûts de l'assurance maladie ont augmenté de 0,4% au deuxième trimestre 2026.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Les coûts de l'assurance obligatoire des soins ont augmenté de 0,4% en rythme annuel au deuxième trimestre 2026. Ils ont atteint 4834 francs par personne en moyenne sur un an, soit 21 francs de plus que l'année précédente. Ces chiffres sont toutefois à prendre avec des pincettes en raison de retards de facturation.

Les dépenses augmentent pour presque tous les types de prestations, a indiqué mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué. La hausse est la plus importante pour les prestations d'organisations d'aide et de soins à domicile (+14,9%, soit 24 francs). Suivent les prestations de la psychothérapie pratiquée par les psychologues (+10,9%, soit 9 francs) et de la physiothérapie (+7,2%, soit 13 francs).

La plus grande part des dépenses de santé annuelles concerne les consultations médicales ambulatoires (1101 francs, +73 francs) et la remise de médicaments par les pharmacies ou les médecins (913 francs, +28 francs). Viennent ensuite les traitements stationnaires à l'hôpital (899 francs, +14 francs) et les traitements ambulatoires à l'hôpital (807 francs, +150 francs).

Evolution réelle plus élevée

L'OFSP avertit cependant que ces statistiques peuvent encore changer. L'introduction du nouveau système tarifaire global pour les prestations médicales ambulatoires en début d'année a entraîné des retards de facturation par les hôpitaux et les médecins.

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Cela a pour conséquence une baisse des coûts, «clairement perceptible» pour les traitements hospitaliers ambulatoires (-15,7%, soit 150 francs). Actuellement, il n'est pas possible d'estimer quand ces retards seront rattrapés et l'influence qu'ils auront sur l'évolution des coûts, selon l'OFSP. Mais il table sur une évolution réelle des coûts «nettement plus élevée».

L'office se dit conscient que l'augmentation des coûts entraîne toujours une hausse des primes, qui pèsent financièrement sur de nombreuses personnes. Freiner cette hausse est une «tâche permanente» depuis des années. En octobre 2025, une table ronde a convenu de mesures visant à économiser quelque 300 millions de francs.

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