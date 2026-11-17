Avant la fin novembre, un simple courrier recommandé peut ouvrir la voie à des économies sur l’assurance de base. Mais factures impayées, délais et choix du modèle peuvent faire échouer ou réduire l’intérêt d’un changement de caisse.

En bref L'assurance de base peut être résiliée jusqu'à fin novembre

La conclusion de la nouvelle assurance est nécessaire jusqu'à fin décembre

Lors du premier changement de caisse, les personnes assurées économisent en moyenne 563 francs par an

Sven Schumann

Dernière chance: si vous êtes résident suisse, vous avez jusqu’à fin novembre pour changer d’assurance maladie et vous prémunir contre la hausse des coûts de santé. Les primes augmenteront de 5% dans tout le pays en 2027. Dans certains cas, la hausse pourrait même atteindre 10%.

De nombreuses personnes assurées peuvent réaliser des économies en choisissant leur assurance santé. Il est donc judicieux de comparer les offres chaque année et, si nécessaire, changer pour un assureur moins cher. En effet, passer d'une assurance onéreuse à une assurance plus abordable permet de réaliser des économies substantielles au fil des ans. «Souvent, une seule bonne décision suffit à économiser de l'argent pendant des années», explique Harry Büsser, expert en assurances chez Comparis.

Blick vous indique quels leviers vous pouvez actionner et à quoi vous devez faire attention.

Vous devez respecter ces délais

L'assurance maladie de base prend effet le 1er janvier et est valable un an. Passé ce délai, vous pouvez changer d'assureur. Les échéances suivantes s'appliquent: votre avis de résiliation écrit doit parvenir à votre compagnie d'assurance maladie par courrier recommandé au plus tard le 30 novembre. Vous trouverez des modèles de lettres de résiliation pour votre ancien assureur sur différents comparateurs en ligne.

Votre contrat avec le nouvel organisme d'assurance maladie doit être finalisé avant la fin décembre. Le nouvel organisme informera ensuite l'ancien du changement, garantissant ainsi la continuité de la couverture. Ce n'est qu'à ce moment-là que le changement sera juridiquement effectif. N'attendez pas la dernière minute pour respecter les délais. Par ailleurs, pour faciliter le processus, votre lettre de demande adressée au nouvel organisme doit inclure une copie de votre contrat actuel auprès de l'ancien organisme.

Attention: seules les personnes n'ayant aucune facture impayée auprès de leur compagnie d'assurance maladie actuelle peuvent changer d'assurance – dans le cas contraire, la compagnie peut bloquer le changement.

Voici combien vous pourriez économiser

Une analyse d'Axa montre que les assurés économisent en moyenne 563 francs par an lors d'un premier changement d'assurance maladie. Pour les changements suivants, les économies s'élèvent toujours à 383 francs. Cependant, vous pouvez réaliser des économies même sans changer d'assurance maladie: le moyen le plus simple est de choisir la formule adaptée. Si vous optez pour la formule «médecin traitant», avec un choix de médecins limité, vous pouvez économiser jusqu'à 100 francs par mois.

Il est aussi possible d'améliorer le montant de la franchise. En règle générale, il est conseillé d'opter pour la franchise la plus élevée ou la plus basse. Une règle simple: si vous prévoyez des frais de santé supérieurs à 2000 francs suisses l'année prochaine, choisissez la franchise la plus basse. Si vous prévoyez des frais de santé inférieurs à 2000 francs suisses, la franchise la plus élevée est généralement la meilleure option.

Selon une analyse de Comparis, environ 200'000 adultes suisses pourraient réduire leurs primes d’assurance d’au moins 40% en changeant spécifiquement d’assureur maladie, de formule d’assurance ou de franchise.

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Voici comment trouver les caisses les moins chères

Il est difficile de s'y retrouver parmi les différentes compagnies et formules d'assurance maladie, d'autant plus que les primes varient selon les 42 régions. C'est pourquoi il existe divers portails en ligne permettant de comparer les offres. Attention toutefois: tous les assureurs ne sont pas indépendants et ne traitent pas vos données personnelles avec la plus grande rigueur.

Parmi les options indépendantes et non commerciales, citons priminfo.ch, le calculateur de primes officiel de la Confédération. La Fédération romande des consommateurs propose également un calculateur de primes et de franchises sur son site Internet. Blick, en partenariat avec FinanceScout24, vous propose aussi un calculateur de primes permettant de comparer différentes offres.

D'autres éléments à prendre en compte

Le montant de la facture d'assurance reçue chaque mois est l'argument principal pour changer d'opérateur. Cependant, d'autres critères, comme la satisfaction client, doivent également être pris en compte.

En théorie, toutes les caisses-maladie doivent offrir les mêmes prestations dans le cadre de l'assurance de base. Pourtant, des différences importantes existent. Par exemple, en ce qui concerne le remboursement des médicaments pour les maladies rares non couverts par l'assurance de base. Selon les données de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), KPT a accepté 98% de ces demandes individuelles. Sanitas, en revanche – en dernière position du classement – ​​n'en a accepté qu'un peu moins de 45%.

Les caisses-maladie se distinguent également fortement par leur indulgence face aux infractions aux règles. Par exemple, les personnes qui consultent directement un spécialiste malgré leur inscription au régime de médecin généraliste peuvent se voir infliger des surtaxes importantes, selon l'assureur. Assura, Helsana et KPT sont particulièrement strictes, comme le démontre une étude de la Fédération romande des consommateurs.

Et qu'en est-il de l'assurance complémentaire?

En plus de l'assurance maladie de base obligatoire, les assurés peuvent souscrire une assurance complémentaire facultative. Celle-ci couvre les frais de services additionnels tels que les médecines douces ou participe au financement d'un abonnement à une salle de sport. Les contrats d'assurance complémentaire prévoient généralement un préavis de trois mois. Si votre assurance complémentaire est valable du 1er janvier au 31 décembre, vous devez la résilier au plus tard le 30 septembre. Toutefois, des exceptions étant possibles, il est conseillé de consulter les conditions générales du contrat.

Attention: ne résiliez pas votre assurance complémentaire à la légère, car les compagnies d’assurance maladie ne sont pas tenues d’accepter de nouveaux clients. Pour éviter de vous retrouver soudainement sans assurance complémentaire, il est recommandé de ne résilier votre ancienne police qu’après avoir reçu une confirmation écrite de votre nouvel assureur. Il est possible de souscrire une assurance de base et une assurance complémentaire auprès d’assureurs différents.