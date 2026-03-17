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Ressortissants afghans en tête
Légère hausse des séjours illégaux en Suisse

Les séjours illégaux en Suisse ont légèrement augmenté en février, atteignant 843 cas contre 812 en janvier. Toutefois, l'Office fédéral des douanes précise que ces chiffres restent comparables à ceux de 2025.
Publié: 10:41 heures
Les séjours illégaux en Suisse ont légèrement augmenté en février, principalement des ressortissants afghans.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les chiffres relatifs aux séjours illégaux ont légèrement augmenté en Suisse. L'Office fédéral de la douane et la sécurité des frontières (OFDF) a recensé 843 séjours illégaux en février, contre 812 pour le mois de janvier.

L'OFDP nuance toutefois ces chiffres en expliquant mardi dans un communiqué qu'ils restent «dans des valeurs similaires» à ceux de la même période en 2025. Parmi les migrants qui sont entrés en Suisse de façon irrégulière en février, les ressortissants afghans sont les plus représentés.

Echange constant avec les autorités

L'OFDF constate en revanche une baisse concernant les suspicions d'activités de passeurs: de 15 en janvier, elles sont passées à 13 en février. L'Office note également que ces chiffres sont en baisse par rapport à l'année précédente. Enfin,129 remises d'individus aux autorités étrangères ont été effectuées en février contre 98 en janvier. L'OFDF note toutefois que le chiffre de février 2026 est inférieur à celui de l'année dernière.

L'Office rappelle que l’analyse de la situation générale de la migration en Suisse relève principalement de la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). «L'OFDF est en échange constant avec les autorités partenaires nationales et étrangères afin de pouvoir réagir à temps à des évolutions de la situation».

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