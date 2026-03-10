Le syndic de Vevey, Yvan Luccarini a été désavoué par la population dimanche. Il abandonne et ne se présente pas au second tour.

Toan Izaguirre

Il capitule. Après être arrivé en 12e position ce dimanche au premier tour de l’élection à la Municipalité, le syndic de Vevey Yvan Luccarini ne se représente pas. Réuni ce lundi soir, son parti Décroissance Alternatives (DA) de gauche radicale a fait le choix de ne pas le lancer au second tour, révèle la «RTS». A sa place, ses deux colistières la sortante Gabriela Kämpf (arrivée 5e avec 1999 suffrages) et la députée Elodie Lopez (arrivée 11e avec 1656 voix).



A la veille du premier tour, Blick révélait le malaise autour de sa candidature. Le syndic était notamment critiqué sur son bilan politique, sa rupture de collégialité, et sur ses motivations à se représenter.

Dimanche à Vevey, aucun candidat n’a été élu. C’est Laurie Willommet (PS) qui s’est placée en tête, suivie d’Antoine Doromond et de Johanne-Saskia Gay, deux candidats de l’alliance Verts-PS. «On ne s’attendait pas à un tel gain de voix», réagissait hier sur Blick la socialiste arrivée en tête. Le succès du PS est notable dans la ville de la Riviera vaudoise, après que le parti a perdu du terrain en 2021, où il s’était effondré d’un tiers de ses voix.

Ce premier tour marque le retour du PS: le parti a désormais 19 sièges au Conseil communal et est au coude-à-coude avec DA et ses 20 sièges. Pour Laurie Willommet, le succès de son parti s’explique par le fait qu’il «répond plus aux besoins de la population actuellement, sur des thèmes comme le pouvoir d’achat et les loyers.»