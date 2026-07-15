DE
FR

Un policier impliqué
Un réseau franco-suisse de trafiquants d'armes a été démantelé

Neuf suspects, dont un policier, ont été inculpés le 26 juin pour leur rôle dans un réseau franco-suisse de trafic d'armes démantelé par Europol et les autorités suisses.
Publié: 19:43 heures
Neuf suspects ont été inculpés le 26 juin pour leur rôle dans un réseau franco-suisse de trafic d'armes. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Neuf personnes, dont un policier, soupçonnées de faire partie d'un réseau de trafic d'armes qui s'approvisionnait en Suisse et vendait dans toute la France ont été mises en examen fin juin, a annoncé mercredi le parquet de Lille (nord).

Un coup de filet, le 23 juin, a mené à l'interpellation de 12 personnes, dont dix en France et deux en Suisse, impliquant les services de police de trois départements français, les autorités suisses et Europol.

Neuf d'entre elles ont été inculpées le 26 juin pour détention, fabrication ou commerce sans autorisation, en bande organisée, de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B, ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs, précise le parquet dans un communiqué.

Parmi ces neuf personnes figurent le chef présumé du réseau et un policier, «soupçonné d'avoir facilité le trafic par la consultation de fichiers de police». Ces deux derniers ont été inculpés des chefs de corruption et de recel de biens provenant de corruption, en plus des autres chefs. Huit des prévenus, dont le fonctionnaire de police, ont été placés en détention provisoire. Le neuvième a été placé sous contrôle judiciaire.

Plus de 100'000 euros saisis

L'enquête, ouverte en avril par le parquet de Beauvais, a révélé un «réseau structuré de fabrication et de ventes d'armes de guerre» principalement implanté en région parisienne mais qui «s'approvisionnait en Suisse et assurait la distribution sur l'ensemble du territoire national», selon le parquet de Lille.

A lire aussi
Un ex-flic et des militaires condamnés pour terrorisme pronazi à Paris
Jusqu'à 7 ans de prison
Un ex-flic et des militaires condamnés pour terrorisme pronazi à Paris
Des bandes originaires de France derrière la majorité des vols dans les armureries suisses
Les cas explosent en Suisse
Fedpol a identifié les bandes responsables des braquages d'armureries

Les différentes perquisitions réalisées en France ont permis la saisie de 23 armes à feu, dont plusieurs étaient contrefaites, ainsi que de grenades, de pains d'explosifs et de détonateurs. Plus de 100'000 euros en liquide et trois véhicules ont également été saisis.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus