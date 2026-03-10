DE
FR

L'Ukraine pas livrée
La Suisse a fortement augmenté ses exportations d’armes en 2025

Les entreprises suisses ont exporté du matériel de guerre pour 948,2 millions de francs en 2025, une hausse notable. Aucun matériel n'a pu être livré à l'Ukraine en raison de son implication dans un conflit armé international.
Publié: 09:01 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
1/2
Les entreprises suisses ont exporté du matériel de guerre vers 64 pays pour 948,2 millions de francs en 2025.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les entreprises suisses ont exporté pour 948,2 millions de francs de matériel de guerre en 2025. Cela correspond à 43% de plus par rapport à l’année précédente. Soixante-quatre pays ont acquis de l'armement produit par des entreprises suisses.

Les cinq principaux pays importateurs de matériel de guerre ont été l’Allemagne (386,4 millions de francs), les Etats-Unis (94,2 millions), la Hongrie (63,4 millions), l’Italie (62,2 millions) et le Luxembourg (47,4 millions), indique mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). En 2024, le classement des cinq premiers pays était similaire: l'Allemagne (203,8 millions de francs), les Etats-Unis (76,1), l'Italie (50,6), la Suède (42) et la Roumanie (38,5).

En direction de l'Europe

Un peu plus de 85% du matériel de guerre en 2025 a été exporté dans un pays européen. Un dixième des armes ont été acheminées vers le continent américain et 3,2% vers le continent asiatique. L'Australie et l'Afrique n'achètent quasiment pas d'armes helvétiques.

A lire aussi
A Berne, le projet de hausse de la TVA a toujours suscité le scepticisme
Un projet qui divise
A Berne, le projet de hausse de la TVA a toujours suscité le scepticisme
Le Conseil fédéral demande plus d'argent... pour acheter moins de F-35 que prévu
Crédit supplémentaire
Le Conseil fédéral demande plus d'argent... pour acheter moins de F-35 que prévu

Un peu moins de la moitié (43,2%) des livraisons effectuées ont concerné des munitions et près d'un quart (23,6%) les véhicules blindés. Les armes de tous calibres représentent 10,3% des exportations.

Les composants pour aéronefs de combat, le matériel de conduite de tir, les explosifs et combustibles militaires, ainsi que les armes légères représentent respectivement, 6,3%, 5,8%,4,5% et 3,9%. Les 2,1 % restants se sont répartis entre cinq autres catégories de matériel de guerre.

Pas de matériel pour l'Ukraine

En vertu du principe de l’égalité de traitement inscrit dans le droit de la neutralité, aucun matériel ne peut être livré à l'Ukraine tant que ce pays est impliqué dans un conflit armé international, rappelle le SECO. Toutefois, le Parlement entend attribuer au Conseil fédéral une plus grande souplesse quant aux déclarations de non-réexportation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus