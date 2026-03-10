Les entreprises suisses ont exporté du matériel de guerre pour 948,2 millions de francs en 2025, une hausse notable. Aucun matériel n'a pu être livré à l'Ukraine en raison de son implication dans un conflit armé international.

La Suisse a fortement augmenté ses exportations d’armes en 2025

Les entreprises suisses ont exporté pour 948,2 millions de francs de matériel de guerre en 2025. Cela correspond à 43% de plus par rapport à l’année précédente. Soixante-quatre pays ont acquis de l'armement produit par des entreprises suisses.

Les cinq principaux pays importateurs de matériel de guerre ont été l’Allemagne (386,4 millions de francs), les Etats-Unis (94,2 millions), la Hongrie (63,4 millions), l’Italie (62,2 millions) et le Luxembourg (47,4 millions), indique mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). En 2024, le classement des cinq premiers pays était similaire: l'Allemagne (203,8 millions de francs), les Etats-Unis (76,1), l'Italie (50,6), la Suède (42) et la Roumanie (38,5).

En direction de l'Europe

Un peu plus de 85% du matériel de guerre en 2025 a été exporté dans un pays européen. Un dixième des armes ont été acheminées vers le continent américain et 3,2% vers le continent asiatique. L'Australie et l'Afrique n'achètent quasiment pas d'armes helvétiques.

Un peu moins de la moitié (43,2%) des livraisons effectuées ont concerné des munitions et près d'un quart (23,6%) les véhicules blindés. Les armes de tous calibres représentent 10,3% des exportations.

Les composants pour aéronefs de combat, le matériel de conduite de tir, les explosifs et combustibles militaires, ainsi que les armes légères représentent respectivement, 6,3%, 5,8%,4,5% et 3,9%. Les 2,1 % restants se sont répartis entre cinq autres catégories de matériel de guerre.

Pas de matériel pour l'Ukraine

En vertu du principe de l’égalité de traitement inscrit dans le droit de la neutralité, aucun matériel ne peut être livré à l'Ukraine tant que ce pays est impliqué dans un conflit armé international, rappelle le SECO. Toutefois, le Parlement entend attribuer au Conseil fédéral une plus grande souplesse quant aux déclarations de non-réexportation.