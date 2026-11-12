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Grade de capitaine
Une religieuse genevoise devient la première aumônière de l'armée suisse

L'armée suisse nomme pour la première fois une religieuse comme aumônière. Sœur My-Lan Michaela Nguyen, 47 ans, née à Genève, sera officiellement intronisée ce vendredi à Kriens (LU) avec le grade de capitaine.
Publié: il y a 50 minutes
La Genevoise Sœur My-Lan Michaela Nguyen marque l'histoire de l'institution militaire suisse. (image d'illustration)
Photo: Peter Klaunzer
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ATS Agence télégraphique suisse

Pour la première fois, l'armée suisse nomme une religieuse au poste d'aumônière. Sœur My-Lan Michaela Nguyen, âgée de 47 ans, accède ainsi au grade de capitaine.

Un porte-parole de l'armée a confirmé jeudi l'information publiée par le site cath.ch. La cérémonie officielle de nomination aura lieu vendredi à l'église Bruder-Klaus de Kriens (LU). Dès janvier, soeur My-Lan encadrera, en collaboration avec un collègue aumônier, les recrues francophones de l'école de sauvetage 75 à Wangen an der Aare (BE).

Mission humanitaire

Selon cath.ch, My-Lan Michaela est née à Genève en 1979. Son père, du Sud-Vietnam, est venu étudier en Suisse à la fin des années 1960. Il se retrouve apatride et bloqué dans le pays au moment de la réunification du Vietnam en 1975. Sa mère, infirmière, catholique, est originaire d’une famille paysanne dans le canton de Zoug. My-Lan Michaela grandit aux Avanchets (GE) dans un environnement familial marqué par le bouddhisme.

Après une mission humanitaire au Vietnam, elle s’est fait baptiser dans la foi catholique en 1999. Plus tard, cette infirmière diplômée a suivi une formation pour devenir religieuse et a prononcé ses vœux perpétuels en 2013 au sein de la Congrégation des Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Depuis 2024, elle dirige, en tant que Supérieure, le district suisse de sa communauté. La même année, elle a également achevé sa formation militaire de base.

Pour la religieuse, cette nouvelle mission s’inscrit dans sa manière de vivre sa vocation religieuse. Dans l’armée, «il s’agit de rejoindre les militaires là où ils en sont, dans le respect de leur dignité et de leurs convictions.»

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