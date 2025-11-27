DE
FR

Prise de poste au 1er janvier
Thomas Süssli passe le témoin à Benedikt Roos

Le chef de l'armée suisse Thomas Süssli a officiellement transmis ses fonctions au divisionnaire Benedikt Roos lors d'une cérémonie à Lucerne. Benedikt Roos prendra ses nouvelles responsabilités le 1er janvier, marquant un changement significatif à la tête de l'armée.
Publié: 16:48 heures
Le chef de l'armée démissionnaire Thomas Süssli a passé jeudi le témoin à son successeur, le divisionnaire Benedikt Roos.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le chef de l'armée démissionnaire Thomas Süssli a passé jeudi le témoin à son successeur, le divisionnaire Benedikt Roos. La remise de l'étendard, qui symbolise le changement à la tête de l'armée, a eu lieu dans la salle du Conseil cantonal de Lucerne.

A lire aussi
Benedikt Roos est le nouveau chef de l'armée et succède à Thomas Süssli
Prise de poste le 1er janvier
Benedikt Roos est le nouveau chef de l'armée et succède à Thomas Süssli
Le chef de l'armée suisse ne fait pas confiance aux Américains
Révélations explosives
Le chef de l'armée suisse ne fait pas confiance aux Américains

Benedikt Roos prendra ses fonctions le 1er janvier et sera promu simultanément au grade de commandant de corps, a indiqué le Département fédéral de la défense dans un communiqué. M. Roos, 60 ans, est un officier de carrière. Depuis 1997, il a exercé différentes fonctions au sein de l'armée. Il est commandant des Forces terrestres depuis août 2024.

Thomas Süssli était à la tête de l'armée depuis 2020. Ancien banquier et informaticien, il n'était devenu officier de carrière qu'en 2015. Sa démission était intervenue dans un contexte tendu, un mois après celle de l'ancienne ministre de la défense Viola Amherd.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Articles les plus lus
    Articles les plus lus