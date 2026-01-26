DE
Elections fédérales de 2027
L'ex-chef de l'armée Thomas Süssli va-t-il faire le grand saut en politique?

Thomas Süssli envisage une candidature au Conseil national sous les couleurs du PLR. Le Lucernois a quitté ses fonctions à la tête de l'armée le 31 décembre dernier.
Publié: 10:53 heures
Thomas Süssli va-t-il se lancer dans la course au National?
Anna Clara Kohler

Le 24 octobre 2027, les Suisses se rendront aux urnes pour élire leurs représentants au Conseil national. Le Canton de Lucerne, qui gagnera un siège du fait de l'augmentation de sa population, enverra désormais dix députés à Berne. Deux élus lucernois ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne brigueraient pas de nouveau mandat sous la Coupole, ce qui signifie qu'au moins trois sièges devront être repourvus.

Du côté du Parti libéral-radical (PLR), les ambitions sont élevées. Le directeur de campagne du parti, Peter Schilliger, entend reconquérir le siège perdu en 2019. Parmi les figures pressenties pour le briguer figure Thomas Süssli, qui a quitté ses fonctions de chef de l'armée le 31 décembre dernier.

La question pas tranchée avant mars

Entrepreneur dans la vie civile, Thomas Süssli a confirmé avoir réintégré le PLR, parti dont il avait déjà été membre par le passé. Une candidature n’est toutefois pas encore tranchée: «Je prendrai toutes les décisions après ma pause prévue jusqu'au mois de mars», a-t-il indiqué.

Si les rapports de force restent inchangés par rapport aux élections fédérales de 2023, l’Union démocratique du centre (UDC) pourrait décrocher un troisième siège. Les Vert'libéraux nourrissent aussi des espoirs à Lucerne, après avoir perdu leur unique représentant à Berne au profit du Parti socialiste (PS).

