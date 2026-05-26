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Recul inattendu
Les sinistres liés au parc automobile de l'armée ont diminué

En 2025, les sinistres liés au parc automobile de l'armée suisse ont diminué à 6307 cas, soit 3% de moins qu'en 2024. Les coûts totaux ont chuté à 14,24 millions de francs, économisant un million.
Publié: 12:36 heures
Le parc automobile de l'armée et l'armée ont enregistré moins de sinistres et de coûts en 2025. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le parc automobile de l'armée et l'armée ont enregistré moins de sinistres et de coûts l'an dernier. Les dépenses se sont élevées à 14,24 millions de francs, soit un million de moins que l'année précédente.

En 2025, le Centre de dommages du Département fédéral de la défense (DDPS) a traité 6307 cas de sinistres concernant le parc automobile de la Confédération et les dommages causés à des tiers par l’armée. C'est 3% de moins qu'une année plus tôt, indique le DDPS mardi.

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Quarante civils ont été blessés et 643 véhicules civils endommagés. Et 4996 dommages aux véhicules de la Confédération ont été traités, ajoutent les services de Martin Pfister.

Recul inattendu

Par ailleurs, 628 dommages ont été causés à des tiers (terres cultivées, infrastructures, forêts et animaux), un chiffre qui se trouve «dans la fourchette des années précédentes». Avant l’année 2020, on enregistrait régulièrement plus de 7000 cas de sinistres, relève le communiqué.

Le recul des coûts était «inattendu, compte tenu de la hausse disproportionnée des coûts enregistrée ces dernières années dans le secteur automobile», précise le DDPS.

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