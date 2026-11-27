La Suisse et la France renforcent leur collaboration en matière de défense. Un accord signé à Berne prévoit des échanges sur l'espace, la formation et l'innovation, tout en respectant la neutralité suisse.

La Suisse et la France renforcent leur coopération militaire

La Suisse et la France renforcent leur coopération militaire

ATS Agence télégraphique suisse

Berne et Paris renforcent leur coopération en matière de sécurité et de défense. Le ministre de la défense Martin Pfister et son homologue française Catherine Vautrin ont signé une lettre d'intention visant à intensifier la coopération dans le domaine spatial. Ils ont également abordé la question de la défense sol-air.

«L'espace joue un rôle de plus en plus important pour la sécurité et les opérations militaires. Les systèmes spatiaux sont notamment essentiels pour les communications. Or l'espace ne connait pas de frontière et aucun pays ne peut y agir seul. La coopération internationale est essentielle», a souligné Martin Pfister devant les médias.

La lettre d'intention doit nous permettre de concrétiser la collaboration, l'échange d'informations, les entraînements, l'innovation et la recherche, a poursuivi le Zougois. Cette collaboration permet de créer des synergies et tirer parti de nos savoir-faire respectifs. «Nos forces savent agir côte à côte», a poursuivi Catherine Vautrin en rappelant l'aide de la Suisse contre les incendies cet été en Corse ou l'aide française après le drame de Crans-Montana. «La coopération de défense est une évidence, car nous partageons près de 600 km de frontière commune. Et ce n'est pas la crête des Alpes qui arrêtera les menaces.»

«Tout en respectant la neutralité suisse, je considère que nos pays sont liés par une communauté de destin, de valeurs.» Cela entraîne une obligation pour nous de développer de manière concrète l'interopérabilité de nos armées pour préparer ensemble les moyens de nous protéger contre les menaces, a ajouté la ministre française.

Un partenariat

Les deux ministres ont également abordé la question de la défense sol-air. La Suisse étudie actuellement les systèmes de défense français et israéliens. Martin Pfister a assuré que le Conseil fédéral maintenait la ligne de privilégier les partenaires européens. Mais les choix doivent tenir compte des efficacités militaires, coûts et délais de livraison, et retombées économiques en suisse.

La France propose un système qui a déjà fait ses preuves, a avancé la ministre française. Et d'assurer une garantie de livraison et de prix. «L'idée est d'avoir une communauté de pays européens qui ont les mêmes capacités et les mêmes interopérabilités.» Ils peuvent ainsi assurer une capacité à partager la défense de leur territoire. «Cette complémentairté est unique avec nos voisins.» La France propose aussi un «partenariat industriel» afin que des entreprises suisses puissent être associées à un contrat comme celui-ci, a indiqué Catherine Vautrin. Et de rappeler que «nous avons déjà des entreprises suisses qui sont des sous-traitants de Thales ou MBDA».