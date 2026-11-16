Tentative de féminicide Femme brûlée vive à Areuse: les peines de 18 et 14 ans confirmées

La justice neuchâteloise a confirmé lundi les lourdes peines prononcées dans l'affaire de la femme brûlée vive à Areuse (NE). Le commanditaire et le co-accusé de cette tentative de féminicide écope de 18 et 14 ans de prison.