Femme brûlée vive à Areuse: les peines de 18 et 14 ans confirmées

ATS Agence télégraphique suisse
Le commanditaire de la tentative de féminicide, lorsqu'une femme a été brûlée vive à Areuse (NE), a à nouveau été condamné lundi à 18 ans devant la Cour pénale. Pour le co-accusé, la peine reste fixée à 14 ans de prison, comme en première instance.
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