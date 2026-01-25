André Hoffmann, coprésident du WEF, souhaite faire revenir Klaus Schwab à Davos en 2027. Ecarté après des accusations de corruption, le fondateur du Forum ne serait convié qu'en qualité de visiteur.

Klaus Schwab convié au prochain WEF... en tant que visiteur

ATS Agence télégraphique suisse

Le coprésident du WEF André Hoffmann souhaite que le fondateur du forum Klaus Schwab participe à la prochaine édition en 2027, non pas en tant qu'organisateur, mais en tant que visiteur. «Le processus de succession ne doit bien sûr pas être annulé», ajoute-t-il.

Il se peut que Klaus Schwab, poussé à la démission l'an dernier après des accusations de corruption, ne soit pas intéressé par un tel rôle, relève André Hoffmann dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. «Mais sa présence serait significative, car il a considérablement influencé l'histoire du WEF», dont l'édition 2025 s'est achevée vendredi. «M. Schwab recevra en tout cas une invitation».

Coprésident du Forum économique mondial (WEF) avec le patron de BlackRock Larry Fink depuis l'été dernier, André Hoffmann ne s'est pas combien de temps il occupera le poste. «Mais vous pouvez partir du principe que Larry et moi-même dirigerons à nouveau l'assemblée annuelle en tant que coprésidents l'année prochaine».

Christine Lagarde à la barre?

A la question de savoir s'il passera le relais à l'actuelle présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde en 2027, André Hoffmann indique qu'«aucune demande, ni officielle ni officieuse, n'a été adressée «pour le moment» à l'ancienne ministre française. Il y a quelques mois, Klaus Schwab avait déclaré qu'il avait prévu de nommer Christine Lagarde comme successeur, mais cette décision n'avait jamais été abordée au conseil de fondation.

Lors du prochain WEF, en 2027, l'arrière-petit-fils de Fritz Hoffmann-La Roche, le fondateur du groupe pharmaceutique Roche, dit vouloir mettre encore plus en avant les questions environnementales. «Je souhaiterais également que nous ayons davantage de participants africains. Lorsque nous parlons de la prochaine génération, l'Afrique prend de plus en plus d'importance».