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Après plusieurs mois d'arrêt
La centrale nucléaire de Gösgen autorisée à redémarrer

Feu vert pour la centrale nucléaire de Gösgen à Däniken (SO) après une révision prolongée. Les autorités confirment que l'installation respecte les normes légales et approuve les améliorations techniques.
Publié: il y a 38 minutes
La centrale atomique de Gösgen a été mise hors réseau le 24 mai 2025, comme prévu, pour des travaux de révision annuels (archives).
Photo: GAETAN BALLY
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ATS Agence télégraphique suisse

Après plusieurs mois d'arrêt, la Confédération a donné lundi son feu vert au redémarrage de la centrale nucléaire de Gösgen, située à Däniken (SO). L'installation répond aux exigences légales requises, a indiqué l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

L'IFSN a contrôlé et approuvé les travaux de révision effectués ainsi que les mises à niveau apportées au système d'eau d'alimentation, a précisé l'autorité dans un communiqué diffusé sur le réseau social X.

La centrale atomique a été déconnectée du réseau le 24 mai 2025, comme prévu, pour des travaux de révision annuels. La remise en service a été retardée après l'achèvement des travaux. L'exploitant de la centrale nucléaire a dû fournir des preuves concernant une éventuelle surcharge dans le système de tuyauterie d'eau d'alimentation.

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