Des inscriptions antisémites et une croix gammée ont été découvertes dimanche sur la façade d'une annexe d'hôtel à Maloja (GR). Le directeur Frank Amin Karama, choqué, a porté plainte. La police enquête.

Croix gammée et tags antisémites sur un hôtel aux Grisons

Croix gammée et tags antisémites sur un hôtel aux Grisons

ATS Agence télégraphique suisse

La façade d'une annexe d'un hôtel quatre étoiles a été barbouillée avec une inscription antisémite accompagnée d'une croix gammée à Maloja (GR). La police grisonne a ouvert une enquête. Il ne s'agit pas du premier incident du genre dans le village grison.

La phrase haineuse «Wir hassen Juden» («Nous haissons les Juifs») a été inscrite dimanche sur la façade du club house de l'Hôtel Palace. «Je suis dégoûté» confie mercredi à Keystone-ATS le directeur de l'établissement hôtelier, Frank Amin Karama.

Dispute avec un habitant cet été

Ce dernier est convaincu que l'inscription est l'oeuvre d'un habitant de la région, car il a eu une dispute cet été avec une personne dont il ne connaissait pas le nom, qui s'exprimait négativement sur la présence de Juifs dans l'hôtel. «Ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille arrive», souligne le chef d'hôtel.

L'établissement accueille une nombreuse clientèle juive depuis une décennie et entretient d'excellents rapports avec elle, explique son directeur. «Rien ne justifie l'antisémitisme. Quand on veut critiquer l'attitude politique d'un Etat agresseur, on ne doit pas s'en prendre à l'ensemble d'un groupe», estime-t-il. Et d'ajouter qu'il allait porter plainte et faire disparaître l'inscription antisémite aussi vite que possible.

Cas précédents similaires à Maloja

La police grisonne a ouvert une enquête. Elle a aussi été informée d'un autre cas de ce type, survenu en janvier. Une croix gammée avait été inscrite sur le site d'un autre hôtel de Maloja, sans qu'aucun suspect ne puisse être interpellé.

Secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), Jonathan Kreutner dénonce le caractère antisémite du nouvel incident, car ce dernier «exprime la haine contre les Juifs». La multiplication de ce type d'incidents à Maloja depuis l'an dernier préoccupe la FSCI. Ces cas présentent des similarités nettes, à travers les inscriptions en caractères majuscules, la présence de croix gammées dessinées de manière erronée et le ton ouvertement hostile aux Juifs, observe M. Kreutner.