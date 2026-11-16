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Plusieurs mesures présentées
Le CHUV renforce la prévention contre les bactéries résistantes

En visite lundi au CHUV, la directrice de l’OFSP Anne Lévy a rappelé l’enjeu majeur de l’antibiorésistance. L’hôpital lausannois mise notamment sur le dépistage systématique, l’hygiène et le bon usage des antibiotiques.
Publié: il y a 2 minutes
En visite lundi au CHUV, la directrice de l’OFSP Anne Lévy a rappelé l’enjeu majeur de l’antibiorésistance.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), Anne Lévy, s'est rendue au CHUV dans le cadre de la semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens. Elle y a notamment visité les soins intensifs qui ont présenté leurs mesures de lutte.

«L'antibiorésistance est un problème de santé publique majeur car les microbes multirésistants sont de plus en plus fréquents», a déclaré Anne Lévy lundi devant les médias réunis à Lausanne. «Les hôpitaux universitaires jouent un rôle moteur dans le développement, l'évaluation et la diffusion des bonnes pratiques», a-t-elle souligné.

En Suisse, quelque 60'000 personnes contractent chaque année une infection au cours d'un séjour hospitalier, parfois causée par des germes particulièrement difficiles à traiter. Pour s'en prémunir, le CHUV mise sur une approche multidisciplinaire. «Nous associons des mesures de prévention avec un bon usage des antibiotiques», a expliqué Laurence Senn, médecin-cheffe du service de médecine préventive hospitalière.

Soins intensifs vulnérables

L'unité des soins intensifs constitue un point névralgique de cette lutte. «C'est le lieu le plus sensible car c'est là que se trouvent les patients les plus atteints», poursuit Laurence Senn. Ces derniers sont particulièrement exposés aux bactéries. «Ils portent tous des cathéters, des tubes, voire des sondes urinaires qui constituent autant de portes d'entrée pour les bactéries qui se trouvent sur la peau ou dans le système digestif», ajoute-t-elle.

En outre, trois quarts de ces patients reçoivent un traitement antibiotique, ce qui les rend plus vulnérables encore. «On leur prescrit des antibiotiques pour traiter les pathogènes, mais cela a également pour effet d'affaiblir la flore bactérienne normale qui joue un rôle protecteur», précise Laurence Senn.

Dépistage systématique

Les soins intensifs ont mis sur pied toute une série de mesures préventives afin de protéger en premier lieu les patients, mais également le personnel soignant, et d'éviter la propagation d'un germe dans l'unité de soins. L'hygiène des mains reste la première mesure, insiste Laurence Senn.

Un dépistage systématique des patients a lieu chaque semaine, tous les mardis. Quatre bactéries multirésistantes (BMR) - c'est-à-dire qui résistent à plusieurs groupes d'antibiotiques - sont recherchées. Il s'agit du staphylocoque doré et de trois entérocoques. Les patients en provenance d'hôpitaux étrangers sont également systématiquement testés à leur arrivée.

Bien cibler les antibiotiques

Si une bactérie multirésistante est dépistée, le patient pourra faire l'objet de mesures d'isolement. L'équipe soignante tiendra compte de ce paramètre pour la suite du traitement. A l'inverse, savoir qu'un patient n'est pas porteur de telle ou telle bactérie multirésistante permet de limiter le spectre antibiotique choisi pour son traitement.

L'une des mesures de lutte contre la résistance aux antibiotiques passe en effet aussi par la bonne prescription de ces médicaments. Le CHUV mène des actions et des recommandations à ce sujet auprès des médecins prescripteurs et des pharmaciens cliniciens.

Nettoyage

Des procédures spécifiques de nettoyage sont observées aux soins intensifs. L'environnement proche du patient (table de nuit, potence, tour de lit) est nettoyé quotidiennement avec des produits désinfectants, voire plusieurs fois par jour si nécessaire. Les siphons des lavabos sont en outre désinfectés chaque semaine, tandis qu'une recherche de bactéries y a lieu une fois par an.

La semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens a lieu chaque année du 18 au 24 novembre. Au niveau national, cette thématique fait l'objet de deux programmes complémentaires. Le programme NOSO vise la réduction des infections associées aux soins dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux (EMS), tandis que le programme StAR porte sur la lutte contre les résistances aux antibiotiques.

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