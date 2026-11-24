L'écrivaine française Anne Godard a été sacrée lauréate du Choix Goncourt de la Suisse 2026 à Berne pour «Nous aussi». Ce roman explore les secrets et violences d'une famille bourgeoise.

Anne Godard décroche le Choix Goncourt de la Suisse

Anne Godard décroche le Choix Goncourt de la Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

L'écrivaine française Anne Godard a remporté mardi à Berne le Choix Goncourt de la Suisse 2026 pour son roman «Nous aussi», publié chez Actes Sud. Décerné par un jury étudiant, ce prix littéraire réunit cette année dix établissements d'enseignement supérieur suisses.

Le nom de la lauréate de cette 12e édition a été dévoilé lors d'une cérémonie à la Résidence de France à Berne, en présence de Françoise Rossinot, déléguée générale de l'Académie Goncourt, et de Paule Constant, lauréate du prix Goncourt en 1998, indique l'Ambassade de France dans un communiqué mardi. Anne Godard succède à Nathacha Appanah, distinguée en 2025 pour «La nuit au cœur» (Gallimard).

Dans son roman, Anne Godard dépeint une famille bourgeoise parisienne dont l'apparente harmonie dissimule des secrets et des violences. A travers une narration construite autour du pronom «on», elle explore l'emprise du collectif familial et la difficulté de se construire en tant qu'individu.

Trois romans en vingt ans

Agée de 54 ans, Anne Godard est née à Paris et enseigne la littérature et l'écriture créative à l'Université Sorbonne Nouvelle. Rare en librairie, elle a publié trois romans en vingt ans, tous primés: «L'Inconsolable» (Minuit, 2006), Grand Prix RTL-Lire, «Une chance folle» (Minuit, 2017), prix Alain-Spiess du deuxième roman, et «Nous aussi», prix des Libraires de Nancy-Le Point et prix Décembre 2026. Les relations familiales, les traumatismes de l'enfance, le poids des non-dits et la quête d'émancipation individuelle traversent son œuvre.

Le Choix Goncourt de la Suisse permet chaque année à une centaine d'étudiants suisses de découvrir les ouvrages sélectionnés par l'Académie Goncourt. Une vingtaine de délégués participent à deux délibérations pour désigner les finalistes, puis le lauréat.

«Ce rendez-vous témoigne de la vitalité des échanges littéraires francophones en Suisse à travers ses trois régions linguistiques», a déclaré Marion Paradas, ambassadrice de France en Suisse et au Liechtenstein. «Il montre que la littérature francophone peut rassembler bien au-delà de ses frontières.»

L'Université de Genève parmi les jurés

L'Université de Genève a rejoint le dispositif à l'occasion de cette 12e édition. Créé en 2015 à l'initiative de Pierre Assouline, membre de l'Académie Goncourt, et du professeur Robert Kopp, le prix réunissait initialement les universités de Fribourg, de Neuchâtel et de la Suisse italienne.

Celles de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich, ainsi que l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), sont venues depuis élargir le cercle des participants.

Coordonné par l'ambassade de France et parrainé par l'Académie Goncourt, le prix s'inscrit dans un réseau international qui compte cette année 52 Choix Goncourt répartis dans 74 pays. De l'Allemagne au Japon, en passant par les Etats-Unis, le Brésil, le Maroc, l'Inde ou encore le Vietnam, ces prix mobilisent près de 10'000 étudiants et lycéens à travers le monde.