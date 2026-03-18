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Née prématurée
Le zoo de Bâle accueille Xahara, une nouvelle petite girafe

Les girafes du zoo de Bâle ont vécu un heureux événement. Une petite femelle, Xahara, y est venue au monde la semaine passée.
Publié: il y a 20 minutes
Le petit girafon né le 11 mars s'appelle Xahara. Il s'agit d'une femelle.
Photo: Zoo de Bâle
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ATS Agence télégraphique suisse

Xahara, qui signifie fleur du désert en arabe, est le septième petit de sa mère Sophie, âgée de 15 ans, et le onzième de son père Xamburu, âgé de 16 ans. Sa naissance, le 11 mars, est survenue deux semaines plus tôt que prévu, mais dans le délai de la portée située entre 13 et 15 mois, écrit le zoo de Bâle mercredi.

Le groupe de girafes du zoo compte désormais cinq membres. Outre la petite et ses parents, le jeune mâle Vizuri, âgé de 2 ans, et la jeune femelle Violette, 3 ans, en font aussi partie.

Les girafes du Kordofan font partie des espèces menacées de disparition. Sa population n'atteint plus que 1400 animaux dans son milieu naturel situé au Soudan, au Cameroun, au Tchad, au République centrafricaine et en République démocratique du Congo (RDC). Elle a chuté de 85% entre 1985 et 2015.

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