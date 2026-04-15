Les rappels de produits en Suisse explosent: 68 alertes en trois mois en 2026. La Confédération met en garde contre des risques allant des salmonelles au métal dans les barres chocolatées.

Sven Schumann

Le Vendredi saint, Coop et Migros avaient lancé une alerte après avoir détecté de la salmonellose dans un fromage à pâte molle. Plusieurs produits du fournisseur, une fromagerie de Suisse centrale, ont ainsi été rappelés. Après le week-end de Pâques, l'autorité compétente a publié l'annonce sur son service d'alerte, Recallswiss.

Depuis 2020, ce service est géré par le Bureau fédéral de la consommation (BFC), avec pour objectif d’alerter rapidement et de manière centralisée les consommateurs sur les produits dangereux. Actuellement, les abonnés à la newsletter Recallswiss reçoivent presque chaque jour des alertes concernant des articles potentiellement à risque.

Une palette diversifiée de dangers

Une enquête de Blick sur les rappels de Recallswiss montre que leur nombre ne cesse d'augmenter. En 2020, 123 produits faisaient l'objet d'une alerte, contre 180 en 2025. Cela représente une augmentation de près de 50%. Une tendance pas prête de s'arrêter: en 2026, Recallswiss a déjà tiré la sonnette d'alarme pour 68 produits, rien qu'entre janvier et mars. Si ce rythme se maintient, un nouveau record pourrait être atteint en 2026.

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Les dangers sont multiples: outre la présence de salmonelles dans le fromage, l'OSAV met en garde contre des tondeuses à gazon susceptibles de provoquer des incendies, des chaussures de ski fissurées, la présence de métal dans les barres chocolatées ou les lampes IKEA présentant un risque d'électrocution.

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Principalement les produits alimentaires

Les produits alimentaires sont particulièrement à risque. Environ deux tiers des signalements sont émis par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).F

Le scandale du lait infantile en début d'année est l'un des exemples les plus marquants. On soupçonne que des dizaines de nourrissons sont tombés malades après avoir bu du lait contaminé par la céruléide. A nouveau, l'alerte des autorités fédérales serait survenue trop tard. Mais selon Michael Beer, vice-directeur de l'OSAV, c'est les entreprises qui ont réagi trop lentement.

Mais pourquoi le nombre de rappels est-il en hausse? Lars Fieseler, professeur de microbiologie alimentaire à la Haute école des sciences appliquées de Zurich, l'explique par l'amélioration de la précision des contrôles. Ainsi, des cas qui n'auraient pas été détectés auparavant le sont aujourd'hui. «Ce n'est pas parce qu'il y a davantage de signalements que l'on peut en déduire que la qualité diminue», défend Lars Fieseler.

Le scandale du lait infantile du début d’année en est l’un des exemples les plus marquants. Des dizaines de nourrissons sont soupçonnés d’être tombés malades après avoir consommé un lait contaminé par la céruléide. Une fois de plus, l’alerte des autorités fédérales serait intervenue trop tard. A l’époque, les entreprises avaient réagi trop lentement, avait déclaré dans Blick Michael Beer, vice-directeur de l’OSAV.

Attention aux boutiques en ligne

Les produits alimentaires ne sont pas les seuls à être rappelés. Dans le cas des produits comme l’électronique ou les jouets, on peut supposer que la faible qualité d’articles importés à bas prix depuis la Chine contribue à l’augmentation des rappels. Ce sont notamment les plateformes en ligne comme Temu ou Shein qui sont régulièrement pointées du doigt.

Les associations de protection des consommateurs confirment cette tendance. Selon Babette Sigg, directrice du Forum suisse des consommateurs, les plaintes liées à des produits défectueux sont en hausse. Les boutiques en ligne étrangères jouent un rôle important à cet égard. «Les rappels sont le business de la Confédération, les clients mécontents le nôtre.»

Interrogée par le Blick, Sara Stalder, directrice de la Fondation pour la protection des consommateurs en Suisse, appelle à rester vigilant lors d'achats en ligne. Elle souligne que la règle selon laquelle un achat en magasin garantirait des produits sûrs ne s’applique pas systématiquement. Elle rappelle toutefois que les commerces physiques offrent généralement un interlocuteur direct en cas de réclamation ou de rappel.

Le plus grand défi reste d'informer les consommateurs à temps lors d'un rappel. L’objectif est que les alertes leur parviennent via les médias ou le service fédéral de rappel avant que les produits dangereux ne soient consommés ou utilisés. Suivre Recallswiss est très utile, à condition que l’information arrive à temps.