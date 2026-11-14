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Composé à plus de 11'000 reprises
Le 142 reçoit quelque 80 appels par jour

Entre le 1er mai et le 30 septembre, le numéro national d’aide aux victimes de violences a été composé plus de 11'000 fois. Principalement la journée.
Publié: il y a 5 minutes
Le 142 est accessible 24 heures sur 24 (photo prétexte),
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Le nouveau numéro national d'aide aux victimes 142 a été composé à plus de 11'000 reprises entre son lancement en mai dernier et fin septembre. Cela représente environ 80 demandes de conseils par jour, selon la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS).

La plupart des appels ont été passés pendant la journée, a précisé Remo Dörig de la CDAS, contacté par Keystone-ATS. La nuit, le numéro n'a été que peu sollicité jusqu'ici.

La répartition régionale correspond à peu près à la population de chaque canton. Ces premières statistiques ne permettent toutefois pas de déduire le nombre exact de personnes ayant sollicité de l’aide, explique Remo Dörig.

Gratuit et confidentiel

Pendant les heures de bureau, les collaborateurs du 142 transfèrent les appels aux services cantonaux compétents. En dehors de ces horaires, les appels sont pris par des organisations partenaires. A l’exception du Tessin, les numéros cantonaux d’aide aux victimes déjà existants restent actifs en parallèle.

Avec cette ligne d’assistance gratuite et confidentielle, la Suisse met en œuvre une disposition de la Convention d’Istanbul visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes. Le 142 est accessible 24 heures sur 24.

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