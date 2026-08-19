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Dans le lac de Lugano
La Suissesse qui a fait chuter le chef du Conseil d'Etat tessinois serait morte

La femme qui avait rendu publics les enregistrements compromettants de Claudio Zali aurait été retrouvée morte dans le lac de Lugano, selon la RSI. Dix jours auparavant, elle avait porté plainte après une agression à Melide.
Publié: 16:27 heures
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
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En juillet, une Tessinoise avait rendu publics des enregistrements audio compromettants de Claudio Zali.
Photo: KEYSTONE
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Mattia Jutzeler

Nouveau rebondissement dans l’affaire qui concerne l’ancien président du gouvernement tessinois et membre de la Lega Claudio Zali. Fin juillet, il avait annoncé sa démission après qu’une femme a rendu public un enregistrement audio secret le mettant en cause.

Dans cette conversation privée, une connaissance demandait conseil à Claudio Zali sur la manière de gérer une femme qu’elle qualifiait de harceleuse. Le Tessinois lui répondait en substance qu’elle devrait la rouer de coups. Il ajoutait qu’il avait lui-même agi de la sorte par le passé.

Cause du décès encore inconnue

Mardi après-midi, une Suissesse de 52 ans résidant dans la région de Lugano a été retrouvée inanimée dans le lac de Lugano, à quelques mètres de la rive, près de Melide (TI). Les sauveteurs l’ont ramenée sur la terre ferme, mais n’ont pas réussi à la réanimer.

Mardi soir, la RSI affirmait qu’il s’agit de la femme qui avait diffusé les enregistrements de Claudio Zali. Une information reprise par Blick. Mais la police cantonale nous a indiqué dans la foulée que l'identité de la femme n'a pas encore été officiellement confirmée par les autorités. Une enquête a été ouverte et la cause exacte du décès n’étant pour l’heure pas établie.

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Les enquêteurs ont également confirmé que la femme avait été agressée à Melide dix jours avant sa mort. Elle avait alors déposé une plainte contre inconnu auprès du Ministère public. Les autorités examinent actuellement toutes les pistes possibles.

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