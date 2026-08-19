Nouveau rebondissement dans l’affaire qui concerne l’ancien président du gouvernement tessinois et membre de la Lega Claudio Zali. Fin juillet, il avait annoncé sa démission après qu’une femme a rendu public un enregistrement audio secret le mettant en cause.
Dans cette conversation privée, une connaissance demandait conseil à Claudio Zali sur la manière de gérer une femme qu’elle qualifiait de harceleuse. Le Tessinois lui répondait en substance qu’elle devrait la rouer de coups. Il ajoutait qu’il avait lui-même agi de la sorte par le passé.
Cause du décès encore inconnue
Mardi après-midi, une Suissesse de 52 ans résidant dans la région de Lugano a été retrouvée inanimée dans le lac de Lugano, à quelques mètres de la rive, près de Melide (TI). Les sauveteurs l’ont ramenée sur la terre ferme, mais n’ont pas réussi à la réanimer.
Mardi soir, la RSI affirmait qu’il s’agit de la femme qui avait diffusé les enregistrements de Claudio Zali. Une information reprise par Blick. Mais la police cantonale nous a indiqué dans la foulée que l'identité de la femme n'a pas encore été officiellement confirmée par les autorités. Une enquête a été ouverte et la cause exacte du décès n’étant pour l’heure pas établie.
Les enquêteurs ont également confirmé que la femme avait été agressée à Melide dix jours avant sa mort. Elle avait alors déposé une plainte contre inconnu auprès du Ministère public. Les autorités examinent actuellement toutes les pistes possibles.