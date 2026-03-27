Dans le canton de Berne, les accidents de la route sont en hausse. Le nombre de morts augmente aussi, avec des motards particulièrement touchés.

Hausse des accidents et des morts sur les routes bernoises

Hausse des accidents et des morts sur les routes bernoises

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre d'accidents de la circulation a augmenté l'an dernier dans le canton de Berne, tout comme celui des accidents mortels. Les motards sont particulièrement touchés. Dans le domaine de la mobilité douce aussi, les chiffres continuent de prendre l'ascenseur.

Pas moins de 35 personnes sont décédées sur les routes bernoises en 2025. En 2024, ils étaient 29 à avoir perdu la vie dans un accident de la circulation sur le territoire cantonal, détaille vendredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Au total, 5447 accidents ont été recensés l'an dernier, soit une augmentation de 110 cas. Par ailleurs, 3018 usagers ont été blessés (+67). Parmi eux, 9 motards ont perdu la vie, soit 3 de plus qu'en 2024 et 396 ont été blessés (+11). Globalement, les accidents hors localité sont restés stables, alors qu'ils ont augmenté en localité et sur l'autoroute.

Pertes de maîtrise

Les personnes de plus de 64 ans ont provoqué davantage d'accidents que celles de 18 à 24 ans (1121 contre 854), ce qui confirme la tendance observée les années précédentes. Chez les seniors, la principale cause est une manoeuvre fautive. Chez les jeunes, les accidents sont surtout dus au manque d'expérience et à la vitesse.

Toutes catégories confondues, une majorité d'accidents est due à des dérapages ou des pertes de maîtrise (2217). Suivent les collisions par l'arrière (883) et le non-respect des priorités (611). Une légère baisse des accidents liés à l'alcool (444, contre 453 en 2025) a été enregistrée. Le nombre cas liés aux stupéfiants (67) et aux médicaments (65) a très légèrement augmenté.

Par ailleurs, 249 piétons ont été blessés, soit 53 de plus qu'en 2024, alors que 4 ont été tués, contre 8 en 2024. Le nombre de personnes blessées (409; +26) et tuées (2; +1) à vélo est également à la hausse. Du côté des vélos électriques, on dénombre 356 accidents (+64), dont 6 personnes tuées, soit une de moins qu'en 2024.

Causes multiples

Enfin, les accidents de cyclomoteurs ont fait 53 blessés (-3), ceux de trottinettes électriques 57 (+11) et ceux de scooters électriques 26 (+9). Aucun décès n’est à déplorer dans ces trois catégories. Du côté de la prévention, la police cantonale bernoise va à nouveau mettre l'accent en 2026 sur la mobilité urbaine et va poursuivre sa campagne «Tu dérapes?!» à l'intention des motards.

L'augmentation du nombre d'accidents et de décès sur les routes n'est pas en lien avec la hausse du trafic, indique une porte-parole de la police cantonale bernoise, contactée par Keystone-ATS. «Les causes des accidents mortels sont extrêmement diverses», souligne-t-elle.