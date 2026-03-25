Un train régional a percuté un poids lourd à Saint-Raphaël (Var) ce mercredi matin, tuant le conducteur du camion. L'accident a interrompu toute la circulation ferroviaire entre Saint-Raphaël et Cannes pour la journée.

Un accident entre un train et un poids lourd à Saint-Raphaël fait un mort

Un accident entre un train et un poids lourd à Saint-Raphaël fait un mort

AFP Agence France-Presse

Un train régional a percuté mercredi matin un poids lourd à hauteur d'un passage à niveau à Saint-Raphaël (Var) provoquant la mort du conducteur du camion et l'interruption au moins pour la journée du trafic ferroviaire, ont annoncé les autorités et la SNCF.

L'accident est survenu entre 7h30 et 8h à hauteur d'un passage à niveau situé sur la corniche à Saint-Raphaël, indique la préfecture du Var, dans un communiqué. Aucun des 259 passagers du TER opéré par Transdev n'a été blessé, précise la préfecture.

40 pompiers mobilisés

La circulation ferroviaire est coupée toute la journée dans les deux sens entre Saint-Raphaël et Cannes, a annoncé SNCF Réseau à l'AFP. L'infrastructure ferroviaire a été endommagée par l'accident notamment le passage à niveau et la caténaire. «Des équipes de SNCF Réseau vont devoir intervenir pour réparer l'infrastructure une fois que la rame endommagée sera sortie des voies», indique le gestionnaire du réseau ferré.

Près de 40 sapeurs-pompiers assurent les opérations de secours et ont éteint un feu sur la remorque du poids lourd. La police nationale est sur place pour sécuriser les abords de la zone d'intervention et procéder aux premiers actes d'enquête.