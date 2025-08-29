Au menu de ce vendredi 29 août: le problème du surplus du lait, les liens de la Suva avec Israël, le scandale Whatsapp de la police, la relocalisation des montagnards et pour finir, un peu de lutte.

A cause des USA, la «montagne de beurre» suisse continue de grossir

La Suisse croule sous une excédent de lait transformé en beurre (Illustration). Photo: Shutterstock

Allez, plus que quelques heures et c'est le week-end. Pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses de ce vendredi 29 août. C'est parti:

1 La «montagne de beurre» encombrante

En raison de la baisse des exportations de fromage vers les Etats-Unis, le surplus de lait suisse devrait être écoulé au Proche-Orient. L'Interprofession du Lait (IP Lait) prévoit d’expédier rapidement 2000 tonnes de beurre et 2000 tonnes de crème vers cette région et vers la Turquie, selon les titres alémaniques de Tamedia. La «montagne de beurre» continuera de croître, le beurre étant la forme la plus simple pour transformer le lait excédentaire en produit stockable. Afin que les producteurs laitiers obtiennent un «prix convenable par litre», l'IP Lait estime qu’il faut mobiliser 9,5 millions de francs provenant d’un fonds prévu pour de telles situations. Pour atténuer les effets des droits de douane américains, l'IP Lait doit présenter vendredi des mesures concrètes.

2 La Suva épinglée pour ses placements en Israël

Visée par une interpellation parlementaire et une résolution syndicale l'invitant à renoncer à ses placements en Israël, en raison de la situation à Gaza, la Suva a fait l'objet d'une demande au titre de la loi sur la transparence (LTrans) de la part de l’Association suisse des avocat·es pour la Palestine (ASAP). Les documents fournis par le plus grand assureur accidents de Suisse révèlent qu'il a investi 24,9 millions dans des obligations d’État israéliennes et deux banques liées aux colonies, écrit «Le Temps». Pour l’ASAP, maintenir ces placements contredit les valeurs suisses, alors que Benjamin Netanyahu fait l’objet d’un mandat de la CPI. La Suva affirme être attachée aux normes internationales en matière de droits de l’homme, mais juge le contrôle des violations «complexe». Son conseil devra décider d’un éventuel désengagement. Plusieurs caisses publiques font actuellement l’objet du même type de demandes de la part de l'ASAP.

3 Affaire WhatsApp: la police a tenté de faire taire la Municipalité

Craignant un «dégât d’image», l’Association des fonctionnaires de police de Lausanne (AFPL) avait tenté vendredi dernier, sans succès, d’empêcher la Municipalité de communiquer par une requête judiciaire en urgence, rapporte «24 heures», repris par Blick. L'AFPL avait ensuite publié un communiqué virulent dénonçant un «dialogue rompu», des mesures «hâtives voire arbitraires» et une communication «dictée par un calendrier politique». Lundi, avant la conférence de presse officielle qui a révélé l'affaire des groupes WhatsApp, une rencontre entre l’AFPL et l’Exécutif lausannois avait permis d’apaiser partiellement les tensions. La Municipalité avait rappelé sa légitimité décisionnelle et affiché sa volonté de reconstruire une «nouvelle culture» au sein de la police.

4 Les Suisses veulent forcer les montagnards à déménager

Selon un sondage de Blick réalisé avec l’institut Sotomo, la majorité des personnes interrogées se déclare favorable à une relocalisation forcée en cas de risque naturel à moyen terme. Le soutien est encore plus marqué pour des interdictions de construction plus strictes dans les zones exposées aux risques naturels: 87% des participants au sondage se disent «pour» ou «plutôt pour». Dans les deux cas, l’adhésion majoritaire provient aussi bien de la population rurale que des citadins. Environ 5600 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande ont été sondés.

5 A la Fête de lutte, Zibu cède sa place à Hägar

Le taureau récompensant le lauréat de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) a été remplacé et rebaptisé, selon la «Südostschweiz». Au lieu de Zibu, le taureau initialement prévu, c'est Hägar, sous un nouveau nom, qui a pris sa place. «Dans le 'temple des dons', le taureau du vainqueur porte le nom de Zibu, qu’il s’agisse de l’original ou de son remplaçant», précise la porte-parole de la FFLS. Le remplacement d’un prix vivant est une pratique courante lors de la Fête, raison pour laquelle cela n’a pas été communiqué publiquement. La substitution s’explique par un problème de genou du taureau d’origine. On ignore encore si ce dernier pourra être présenté dans l’arène ce week-end.