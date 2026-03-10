DE
200 bulletins oubliés
Une erreur de comptage à Nyon redessine le législatif en faveur du PLR

A Nyon, une erreur dans le dépouillement des élections, constatée ce mardi, change la répartition des sièges au Conseil communal. Le PLR devient le premier parti du législatif au détriment du PS.
Publié: 15:24 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
A Nyon, 200 bulletins oubliés permettent au PLR de dépasser le PS au Conseil communal
Toan Izaguirre

Une petite erreur qui chamboule tout. Le Bureau électoral communal de Nyon a constaté, ce mardi, une erreur qui modifie la couleur politique du législatif, indique-t-il dans un communiqué. Ce n'est plus le PS qui détient le plus de sièges au Conseil communal, mais le PLR.

La raison? La ville a oublié de comptabiliser 200 bulletins. La répartition des 100 sièges que compte le Conseil communal s'en trouve modifiée. Contrairement à ce qui avait été annoncé dimanche soir, le PLR disposera de 25 sièges, plutôt que 22. Les socialistes passent à 23, le Parti indépendant nyonnais (PIN) à 12, et les Verts à 17. «Les résultats pour l'élection du premier tour de la Municipalité, pour l'élection au Conseil d'Etat et pour les votations fédérales ne sont pas affectés», précise le communiqué.

«Le centre-droit reste un challenger»

«C'est une belle surprise et une forme de satisfaction», commente Roxane Faraut, édile nyonnaise, qui fait part toutefois de «son empathie» pour ceux qui perdent un siège à la suite de cette erreur. Elle rappelle par ailleurs que «le centre-droit reste un challenger dans une commune de gauche».

De son côté, le PS, qui perd un siège et la place de première force politique au Législatif nyonnais, prend la chose avec philosophie. «Ça ne change rien sur nos bons résultats à la Municipalité et sur notre esprit pour le deuxième tour», glisse Alexandre Démétriadès, le sortant socialiste. «Notre première crainte en apprenant une erreur était qu'elle ait un impact sur le score du premier tour à la Municipalité, mais il n'en est rien.»

Pour rappel: à l'élection à la Municipalité, un ballottage général est d'actualité. La gauche est néanmoins en tête, avec Alexandre Démétriadès qui a frôlé la majorité absolue (48,41% des voix) suivi du vert Pierre Wahlen. Roxane Faraut est arrivée en 5e position avec 43,46% des suffrages.

